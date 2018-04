Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

Bianca Gadsden Powell et Frank Ancrun ne se connaissaient pas il y a quelques mois, mais un événement les unit à tout jamais. Elle lui a donné un rein, il lui a donné son amitié.

Les deux résidents de la Caroline du Sud se sont rencontrés au mois d’août dernier lors d’une activité de bénévolat. À 68 ans, ce vétéran du Vietnam et technicien médical avait besoin d’un rein puisqu’il avait été exposé à l’agent orange, un herbicide fortement utilisé par l’armée américaine lors de la guerre du Vietnam.

Cette conversation s’est transformée en espoir pour Frank. «Elle m’a dit qu’elle prête à m'aider et j’ai été stupéfait. Je lui ai demandé si elle était d’accord pour que je reçoive l’organe et Bianca a répondu par l’affirmative», affirme M. Ancrun à CNN.

Les deux nouveaux amis ont dû attendre deux mois pour que la transplantation puisse se dérouler.

«Chaque fois que le téléphone sonnait, je devenais de plus en plus nerveux», se remémore M. Ancrun.

C’est en octobre dernier que Mme Powell et M. Ancrun ont reçu la bonne nouvelle. «Je lui ai que nous étions compatibles», se souvient Bianca. «J’ai remercié Jésus parce que j’étais excité», se commémore Frank.

La transplantation s’est déroulée au mois de février et deux mois plus tard, Frank et Bianca sont en santé et leur amitié est de plus en plus forte.