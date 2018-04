Elle meurt après que le pilote refuse de détourner l'avion

Une famille de la Caroline du Sud poursuit la compagnie aérienne American Airlines qu’elle tient responsable pour la mort de sa fille.

Le drame est survenu en avril 2016 dans un vol qui reliait Hawaii au Texas.

Brittany Oswell, 25 ans, aurait commencé à se sentir mal après plusieurs heures de vol.

Elle était étourdie, désorientée et avait un trouble de la parole. Elle se serait aussi évanouie.

À la demande du personnel de bord, une docteure est allée à son chevet et a d’abord diagnostiqué une crise de panique.

Mais quelque temps plus tard, les symptômes ont empiré.

La jeune mariée aurait fait un malaise dans les toilettes et aurait vomi sur le personnel qui venait voir comment elle se portait.

La médecin l’a examinée à nouveau et a demandé à ce que le pilote se pose le plus rapidement possible pour une urgence médicale.

Selon la poursuite déposée contre American Airlines le 18 avril dernier, l’appareil se trouvait alors au-dessus du Nouveau-Mexique, à deux heures de son aéroport d’arrivée.

Mais le pilote n’a jamais accepté de se poser en urgence et a continué sa route comme prévu.

Brittan Oswell a été conduite dans un hôpital où elle est décédée trois jours plus tard des suites d’une embolie pulmonaire.

Les parents et le conjoint de Mme Oswell estiment que la compagnie aérienne a fait preuve de négligence dans ce dossier et a contribué au décès de la jeune femme.

«Le pilote a pris sa décision sans se baser sur le fait que la vie d’un être humain était en jeu», a fait savoir la mère de la victime, Tina Starks, au New York Times.

«Ils auraient dû se poser dès qu’ils en avaient la possibilité», a ajouté le père, Chris Starks.

Les parents de Britanny disent que la médecin qui s’est occupée de leur fille leur a confié avoir été «frustrée» par la décision du pilote, mais aussi par le fait que le défibrillateur et le tensiomètre qui se trouvaient à bord étaient défectueux.

«Deux ans plus tard, nous sommes toujours aussi tristes d’avoir perdu notre fille. Nous sommes troublés par ce qui s’est passé», ont-ils confié.

Un porte-parole d’American Airlines a refusé de répondre aux questions du New York Times.

«Nous sommes vraiment désolés de ce drame. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille de Mme Oswell. Nous étudions actuellement les détails de cette poursuite», a-t-il cependant fait savoir par communiqué.