EN IMAGES | Visite du spectaculaire Carnival Horizon

La compagnie de croisière Carnival a inauguré, au cours des dernières semaines, son tout dernier navire: le Carnival Horizon.

D'une longueur de 323 mètres, le paquebot peut accueillir 3960 passagers et 1450 membres d'équipage.

On y trouve plusieurs restaurants, un parc aquatique ayant pour thème l’univers du Dr Seuss, deux salles de cinéma (dont une équipée de la technologie IMAX) et une attraction pour le moins spectaculaire, le SkyRide, alors que les passagers pourront survoler le pont en pédalant à bord de petits véhicules suspendus.

Livré le 28 mars, le Carnival Horizon a entamé son voyage inaugural de 13 jours début avril du port de Barcelone, en Espagne. Dubrovnik (Croatie), Malte et Corfou (Grèce) comptaient parmi les escales de cette première croisière.

Pour l'instant, le Horizon fait quelques croisières en Europe, mais il entamera sous peu un voyage transatlantique de 14 jours qui l'amènera à New York le 23 mai.

Pour l'été, le tout dernier de Carnival assurera des voyages de quatre jours vers les Bermudes et de huit jours dans les Caraïbes depuis New York.

Le Carnival Horizon sera ensuite basé à Miami, en Floride, pour au moins un an; port duquel il transportera les croisiéristes vers les Bahamas, les Caraïbes de l'Ouest (Mexique, Jamaïque, îles Caïmans), les Caraïbes de l'Est (îles Turques-et-Caïques, Porto Rico, Saint-Martin, Saint-Christophe-et-Niévès) et les Caraïbes du Sud (îles Turques-et-Caïques, République dominicaine, Curaçao, Aruba).

La Carnival Cruise Line doit accueillir en 2019 un autre paquebot, le Carnival Panorama, au sein de sa flotte qui en compte déjà plus d'une vingtaine.