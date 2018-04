Gérard Depardieu lance sa gamme de produits alimentaires en Russie

Mousse de foie gras, confitures et desserts, ainsi que de la vodka: l'acteur français Gérard Depardieu, citoyen russe depuis 2013, a lancé en Russie sa gamme de produits alimentaires, disponible désormais dans les supermarchés Auchan à Moscou et dans ses environs.

Vendredi, l'acteur de 69 ans a participé à une dégustation de ces produits présentés sous le slogan «Gérard Depardieu recommande», organisée dans le cadre d'un atelier de cuisine promotionnel impliquant un chef étoilé Michelin dans un supermarché moscovite.

Le projet est réalisé en partenariat avec la société russe «Goûts de France», qui affirme réunir «les meilleurs producteurs de produits d'alimentation et de boissons en Russie et dans les pays de la Communauté des États indépendants» (CEI, ex-URSS moins les Pays baltes et la Géorgie).

Les produits éco et bio signés «Gérard Depardieu recommande» se distinguent par «un goût raffiné et s'inspirent des traditions françaises», a assuré cette société dans un communiqué.

Parmi les premiers produits de cette gamme proposés en vente à Moscou depuis mars figurent notamment de petites boîtes de magret de canard fumé et des mille-feuilles congelés.

«La nourriture pour le corps, c'est aussi important que la nourriture pour l'âme. C'est pourquoi ce que nous mangeons, c'est le plus important», a déclaré M. Depardieu jeudi, lors d'une conférence de presse à Moscou.

«Mon idée était de faire découvrir au marché russe les produits de fabricants locaux qui sont aussi passionnés que moi par la qualité des produits et leurs effets bénéfiques», a-t-il expliqué.

Acteur et vigneron, Gérard Depardieu, qui s'est vu accorder la citoyenneté russe en 2013 par le président Vladimir Poutine, est officiellement enregistré en tant que résident et entrepreneur individuel à Saransk, ville de 300 000 habitants située à 650 km à l'est de Moscou.