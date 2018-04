Green Day ne se sépare pas

Billie Joe Armstrong est le leader du groupe Green Day, mais il a aussi fait des vagues avec son autre groupe, The Longshot. Le succès de ce dernier a mené les admirateurs de Green Day à remettre en question l’avenir du groupe, mais le chanteur a répondu aux rumeurs dans une vidéo en direct sur Instagram.

«Certains d’entre vous s’interrogent sur Green Day et pour ce qui est de savoir si quelque chose ne va pas, ou si nous nous séparons, la réponse est : "non", a-t-il déclaré. Je m’amuse avec certains de mes amis. Je suis ce que l’on appelle un musicien. Certaines personnes ont du mal à utiliser ce terme parfois.» Billie Joe Armstrong a ensuite ajouté : «Maintenant que c’est dit, fermez-la. Vous êtes des put*ins de pleurnichards, et je joue de la musique parce que je suis censé le faire. C’est ce que font les gens qui jouent de la guitare, batterie, basse, et chantent - c’est ce qu’ils font ».

Il a terminé son coup de gueule en disant: «Donc si vous n’aimez pas, alors allez vous faire voir. Et si vous aimez ça, venez parce que c’est très drôle. D’accord ? Passez une bonne journée».

The Longshot est l’un des divers projets sur lesquels travaille Billie Joe Armstrong en dehors de Green Day. Il a également joué avec Pinhead Gunpowder, Foxboro Hot Tubs, et Foreverly - un duo qu’il a formé avec Norah Jones en 2012. Le chanteur joue aussi au sein d’un groupe punk baptisé The Armstrongs, avec son fils Joey et le leader de Rancid, Tim Armstrong, avec lequel il ne possède pas de liens de parenté.