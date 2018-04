Il dépense plus de 1 M $ pour accueillir des centaines de réfugiés syriens

Un homme d’affaires canadien fait preuve d’une incroyable abnégation en offrant à des familles syriennes la possibilité de commencer une nouvelle vie loin de la guerre qui déchire leur pays.

Jim Estill a déjà accueilli au Canada 61 familles, soit plus de 200 personnes, dépensant plus d’un million de dollars de son propre argent afin de faciliter l’arrivée de ces familles dans la région de Guelph, en Ontario.

«Je crois que le conflit syrien est la plus importante crise humanitaire que j’aurai vue de mon vivant, du moins je l’espère. Et j’essaie simplement d'apporter ma contribution», a humblement déclaré le philanthrope dans une entrevue au réseau CNN.

L’homme d’affaires dit approcher la situation comme celle d’une entreprise.

«Chaque famille se voit attribuer une famille mentor capable de communiquer en arabe et une autre dont la langue est l’anglais. Les mentors ont des listes à cocher, donc ils doivent s’ouvrir un compte bancaire, obtenir une carte d’assurance-maladie, un docteur, se rendre à la librairie, avoir une passe d’autobus et l’utiliser. On me donne beaucoup de crédit, mais j’ai 800 volontaires qui travaillent avec moi sur ce projet», explique-t-il.

On pourrait croire que l’afflux de réfugiés syriens dans une ville pourrait créer certaines tensions, mais M. Estill estime que la ville de Guelph s’est montrée très accueillante envers les nouveaux arrivants.

«Je dirai ceci : chaque vague d’immigration n’est souvent pas nécessairement la bienvenue. Le Canada et les États-Unis ne voulaient pas accueillir les Italiens, les Irlandais, les Catholiques, les Juifs... Et après une décennie ou deux seulement, ces réfugiés sont acceptés. À Guelph, la compagnie la plus importante a été lancée par un immigrant hongrois», indique-t-il.