Il faisait semblant de dormir pour toucher des femmes dans l'autobus

Un homme de 39 ans qui faisait semblant de dormir pour toucher les parties génitales de femmes dans l’autobus n’aura pas de casier judiciaire même s’il a plaidé coupable d’avoir agressé sexuellement cinq femmes sur une période de 7 mois.

Giovanni Akplogan utilisait la ligne d’autobus entre Delson et Montréal entre décembre 2016 et juillet 2017. Pendant ses trajets, il simulait un sommeil profond pour ensuite poser ses mains sur les cuisses et l’entrejambe des femmes assises sur le siège à côté du sien.

Les attouchements sexuels ont été rapportés par cinq victimes à la Sureté du Québec, dont une d’entre elles n’était âgée que de 17 ans.

Une des victimes a même été obligée de rencontrer un psychologue après les événements. Des frais qui se sont élevés à plus de 1700$.

M. Akplogan avait plaidé coupable à cinq chefs d’accusation d’agression sexuelle en janvier dernier. Il a reçu sa sentence hier matin. Le juge Ricard Marleau de la Cour du Québec lui a donné l’absolution inconditionnelle comme le réclamait la défense. C’est donc dire qu’il a été reconnu coupable, mais qu’il n’aura pas de casier judiciaire ni de conditions particulières à respecter.

Le juge Marleau a indiquait que le processus entrepris par l’homme permettait de lui laisser croire qu’il représentait un risque de récidive mince pour la société.

« Monsieur a plaidé coupable à la première occasion ne cherchant pas à fuir sa responsabilité. Il a reconnu ses gestes. Il s’est dit désolé de ses agissements. Il a poursuivi une thérapie sexologique et le rapport est très positif. C’est pour cette raison que le tribunal va suivre la proposition de la défense », a mentionné le juge lors de la présentation de sa sentence en suivant la recommandation de l’avocat de la défense, Me Abdou Gaye.

De son côté, la Couronne avait demandé une probation de deux ans.

Déviance sexuelle

Selon le rapport de la thérapie sexologique que M. Akplogan a suivi dans les derniers mois, ce dernier aurait développé une déviance sexuelle de « frotteurisme » lié à des événements qui se seraient produits dans son enfance.

Toutefois, la thérapeute de l’homme de 39 ans a constaté plusieurs progrès chez son client depuis les derniers mois.

« La thérapeute affirme que monsieur est en mesure désormais de contrôler son comportement déviant. Il a développé des outils pour contrôler cette pulsion », a lu le juge.