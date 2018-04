Internet doit être réglementé, soutient la Commission canadienne des droits de la personne

Il ne faut pas attendre que des tragédies comme celle dont Toronto a été le théâtre lundi, quand un camion-bélier a fauché la vie de 10 piétons, pour freiner la prolifération des messages haineux sur la toile.

C’est l’opinion que la présidente de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), Marie-Claude Landry, a partagée vendredi.

Rappelons que le principal suspect de l’attaque de Toronto, Alek Minassian, a publié sur les réseaux sociaux un message évoquant le mouvement «Incel», une nébuleuse de «célibataires involontaires» qui entretient sur des forums web une haine des femmes allant jusqu’aux appels au viol et au meurtre.

Mme Landry croit qu’il faut «appliquer les mêmes normes à l'internet que celles que nous imposons à tous les types de médias de radiodiffusion. La haine qui incite à la violence, qu'elle soit transmise à la radio ou à la télévision, n'est tout simplement pas tolérée. Alors pourquoi la haine en ligne peut-elle se propager en toute impunité?»

Elle joint en quelque sorte sa voix aux propos tenus plus tôt cette semaine par la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. «On s'attend à ce que les géants du web jouent un rôle prépondérant pour contrer toute forme de discrimination ou de harcèlement en ligne», avait déclaré Mme Joly.

La présidente de la CCDP rappelle que les mouvements #MeToo et son pendant francophone #Moiaussi ont démontré que la société civile peut s’organiser pour faire jaillir du positif du web.

«Et pourtant, nous savons que l'internet donne aussi une voix et un espace sécurisé et anonyme aux idées haineuses, un hub où la haine et l'intolérance sont non seulement acceptés, mais encouragés. Au seul clic d'un bouton, le responsable de l'attaque à Toronto s'est probablement senti compris par une communauté en ligne qui a renforcé ses vues misogynes du monde», écrit Mme Landry.

Cette dernière ajoute que les Canadiens sont «tous perdants lorsque la haine trouve des endroits où fermenter».

«Il est difficile de concilier cet acte odieux de violence dans la foulée de cette année au cours de laquelle les femmes ont finalement fait entendre leur voix», souligne Mme Landry.