Le Groupe CLR tire profit du Sommet du G7

Une firme de télécommunication de Trois-Rivières profite des retombées du Sommet du G7, qui se tiendra en juin à La Malbaie, dans Charlevoix.

Le Groupe CLR doit livrer les casques d'écoute qui équiperont le système de radiocommunication d'une trentaine de motos de la Sûreté du Québec. Ces motos seront utilisées pour escorter les différents chefs d'État qui seront reçus par le premier ministre canadien Justin Trudeau au Manoir Richelieu.

Fournir ce genre d'équipement, le plus souvent à des fins civiles, est fréquent pour l'entreprise. On admet toutefois que les choses sont différentes dans le contexte du Sommet du G7. Les délais de livraison sont notamment très serrés et la pression plus forte.

«Il faut valider avec les fournisseurs quant au temps. Ce sont des temps qui sont rapides au niveau de l'exécution. Ce sont de bonnes quantités, beaucoup d'appareils et en peu de temps. Il faut s'assurer que les stocks soient au rendez-vous», a indiqué Gabriel Vanier de CLR, en entrevue avec TVA Nouvelles.

L'entreprise trifluvienne avait obtenu le contrat via un appel d'offres.