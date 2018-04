Le porte-parole du Parti québécois (PQ) en économie Alain Therrien et le candidat de Québec solidaire (QS) Simon Tremblay-Pepin se sont affrontés dans un débat sur le thème de l’économie, vendredi matin, sur le plateau de Mario Dumont.

Parmi les enjeux soulevés, il y a notamment eu celui du salaire minimum.

Pour M. Therrien du PQ, «il faut faire attention».

«On a eu une tournée qu’on a appelée Priorité PME, on a rencontré les entreprises et les PME, et ils nous ont soumis les inquiétudes par rapport, entre autres, au salaire à 15 $ de l’heure, soutient-il. C’est évident que ces gens-là sont très réfractaires, ils disent : "Ça peut être difficile pour nous de supporter ça." On a décidé de prolonger la démarche jusqu’en 2022 pour avoir le 15 $ de l’heure.»

Mais selon M. Tremblay-Pepin, c’est un échéancier beaucoup trop long.

«Dans le mandat qui nous occupe, ce qu’on dit, c’est qu’on va mettre en place le 15 $ de l’heure pas en 2022, mais quand on va arriver au pouvoir, dit-il. Ça peut s’étendre sur la première année, mais oui, d’un coup.»

Le candidat du QS prévoit que la hausse du salaire augmentera les revenus du gouvernement, ce qui permettra d’épauler certaines PME et organismes sans but lucratif «pendant un certain temps».

Voyez l’intégralité du débat entre Alain Therrien et Simon Tremblay-Pepin ci-haut.