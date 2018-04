Manifestation samedi à Montréal

La Coalition du 1er Mai appelle à une manifestation nationale prévue samedi à Montréal.

Sous le thème générique «Prendre le parti des travailleurs et des travailleuses», la manifestation débutera à 12 h 30 au Parc olympique et se dirigera en direction du parc des Faubourgs, situé à la sortie du pont Jacques-Cartier.

La Coalition, constituée d’un conglomérat d’organisations syndicales, étudiantes, populaires et communautaires, dont la FTQ, la CSN, la FIQ, la FAE, articule sa manifestation autour de cinq revendications centrales.

Le salaire minimum à 15 $, le réinvestissement dans les services publics et dans les programmes sociaux, la conciliation travail-famille, la lutte contre les paradis fiscaux et la transition juste sont autant d'enjeux retenus par la Coalition du 1er Mai.

Les organisateurs de la marche estiment que la hausse du salaire minimum à 15 $ de l'heure constitue «un des leviers concrets qui permettraient de réduire les inégalités et de favoriser une plus grande justice sociale».

La Coalition du 1er Mai met en avant d’autres mesures à même d’améliorer le sort des travailleurs. Et ces mesures passent par un réinvestissement massif dans les services publics ainsi que des actions qui mettent fin à la surcharge de travail.

«La population québécoise a le droit de recevoir des services publics de qualité et elle mérite un véritable accès à des programmes sociaux», a indiqué la Coalition du 1er Mai dans un communiqué, exigeant par ailleurs une «réelle conciliation» travail-famille-études.

La lutte contre les paradis fiscaux constitue aussi une préoccupation des syndicalistes. «Prendre le parti des travailleurs et des travailleuses, c’est prendre les moyens concrets pour mettre fin à cet évitement fiscal», ajoute la Coalition, pour qui la transition énergétique vers une économie plus verte «entraînera une restructuration majeure de l’économie et du marché du travail». D’où l’appel des syndicats à une «transition juste».