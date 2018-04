L’actuel ministre de la Sécurité publique du Québec, Martin Coiteux, ne se représentera pas aux prochaines élections.

En plus de ses fonctions à la sécurité publique, il occupe le siège de ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la région de Montréal.

Il a été président du Conseil du trésor de 2014 à 2016.

Martin Coiteux a été élu député de la circonscription de Nelligan sous la bannière libérale en 2014.