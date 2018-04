Normandeau dépose une requête pour être jugée le plus vite possible

Nathalie Normandeau veut être jugée rapidement et refuse que son procès soit mis sur la glace en attendant que la Cour suprême tranche le débat sur la protection des sources journalistiques.

Son avocat, Me Maxime Roy, a déposé cette semaine une requête «en continuation» de procès à la Cour supérieure.

L’ex-vice-première ministre, qui fait face à des accusations de fraude, complot, abus de confiance et corruption, avait déposé une requête en procès séparé le 4 avril dernier. Or, cette requête n’a jamais été entendue en raison de la suspension du procès ordonné par le juge Louis Dionne deux jours plus tard.

Rappelons que cet ajournement est en vigueur tant que la requête en arrêt des procédures basée sur des fuites d’éléments d’enquête policière aux médias n’aura pas été tranchée. Le témoignage de la journaliste Marie-Maude Denis, au cœur de cette requête, fait l’objet d’un vif débat qui se transportera prochainement devant le plus haut tribunal du pays.

«Il est difficile de prédire l’issue que connaître cette question devant la Cour suprême du Canada. En revanche, il est fort possible que cette décision ne soit connue qu’à l’automne 2018», note Me Roy dans sa requête.

Un préjudice «irréparable»

Ce dernier affirme que sa cliente – soupçonnée d’avoir participé à un système de financement politique occulte en échange de contrats – subira un préjudice «irréparable» en raison de la suspension de l’instruction du procès. «Les dates retenues seront perdues, la longue préparation préalable sera à revoir et la gestion des agendas respectifs professionnels et personnels seront grandement bouleversées», fait-il valoir.

Le procès de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, France Michaud, Mario Martel et François Roussy avait été fixé à l’origine le 9 avril dernier pour une période d’environ trois mois.

La requête en continuation de procès sera présentée à un juge de la Cour supérieure le 9 mai prochain. Me Roy demande au tribunal de lui permettre de présenter sa requête en procès séparé devant le juge du procès en Cour du Québec, André Perreault.