Opération inédite d'Hydro-Québec en raison des précipitations de neige

Avec toutes les précipitations de neige reçues cet hiver sur la Côte-Nord, au Lac-Saint-Jean et dans le Nord-du-Québec, Hydro-Québec doit procéder à une série de déversements contrôlés pour diminuer le niveau d'eau de ses réservoirs, a appris TVA Nouvelles.

Les opérations ont d'ailleurs été mise en branle aux centrales Péribonka, Manic-3 et La Grande-1. Les évacuateurs (de grandes portes à côté des barrages) sont ouverts pour laisser l'eau s'écouler.

«Nous avons 25% à 50% plus de neige que la moyenne historique, explique Julie Sbeghen, directrice de la planification de la production chez Hydro-Québec. En environnement, on veut éviter les coups d'eau. On préfère envoyer moins d'eau, mais sur une plus longue période.»

Hydro-Québec n'appréhende aucune conséquence pour les personnes qui se trouvent en amont de ses installations puisque les débits d'eau seront très contrôlés.

Certains évacuateurs, notamment sur la rivière La Grande, n'ont pas été utilisés depuis le milieu des années 1980.