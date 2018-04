Sans un élan de générosité, Rosalie aurait été enterrée dans une fosse commune

Sans la générosité des Québécois, la petite Rosalie aurait été enterrée dans une fosse commune puisque dix jours après le drame, aucun membre de la famille de la fillette de 2 ans, qui aurait été tuée par sa mère, Audrey Gagnon, puis dissimulée dans une poubelle à Québec la semaine dernière, ne s’était manifesté.

Ni la mère, ni le père de l’enfant, pas même les grands-parents ont contacté les autorités afin de disposer du petit corps et offrir à Rosalie des obsèques dignes de ce nom.

«Habituellement, il y a une famille pour s’occuper des funérailles, mais là, malheureusement, ce n’est qu’un oncle quelques jours plus tard qui a levé la main pour dire: Je vais m’en occuper», explique Nancy Roy, directrice de l’Association des familles de personnes assassinées ou disparues (AFPAD).

Mme Roy déplore ce qui se passe avec Rosalie. «Qu’une petite fille de 2 ans soit assassinée puis abandonnée dans une poubelle et que personne ne s’en soucie. Je n’ai jamais vu ça.»

Les funérailles coûtent des milliers de dollars. «C’est un élan de générosité et de sympathie du salon funéraire, des morgues de Montréal et Québec et du fleuriste pour ne pas laisser cette petite fille-là abandonnée dans la mort. Tous ces gens-là ont demandé de façon naturelle d’accompagner l’oncle de Rosalie», poursuit Mme Roy.

Sans cet élan du cœur, Rosalie aurait été enterrée dans une fosse commune comme tous les corps qui ne sont pas réclamés. «La population était tellement traumatisée de ce qui était arrivé à cette enfant-là. Elle ne souhaitait pas ça. Ça prouve que dans de grands drames comme celui-là, il y a des élans de générosité qui se créent», informe Nancy Roy.

La famille de Rosalie invite la population de Québec à une messe des anges à 11h le 5 mai en l’église Saint-Rodrigue de Québec où se dérouleront les funérailles de la fillette.