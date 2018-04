Sécurité en garderie: presque six fois plus de plaintes au privé

Les garderies privées sont visées par environ six fois plus de plaintes que les Centres de la petite enfance (CPE) pour de possibles manquements à la santé et à la sécurité des enfants.

C’est ce que révèlent des données obtenues par le Parti québécois (PQ) dans le cadre de l’étude des crédits du ministère de la famille, qui a eu lieu vendredi.

En effet, les garderies non subventionnées ont reçu 326 plaintes du 1er avril au 31 décembre 2017, alors que les CPE ont été visés 82 fois. Considérant qu’il existe environ 66 000 places en garderie privée, et 95 000 en CPE, il y a donc, au prorata, 5,7 fois plus de plaintes au privé que dans les CPE.

«J’aimerais savoir comment le ministre peut garder ce parti-pris [pour les garderies privées] et bonifier le crédit d’impôt [pour les garderies non subventionnées]», a demandé la vice-cheffe du PQ, Véronique Hivon.

Le ministre de la Famille, Luc Fortin, s’est défendu d’avoir une préférence pour les garderies privées, réitérant que son intention est plutôt d’offrir un maximum de possibilités aux parents.

«Non, on n’a pas de parti-pris, parce si on avait voulu, on aurait pu privatiser le réseau [...], et ce n’est pas ce qu’on a fait», a-t-il dit.

Nouvelle loi

Il a par ailleurs rappelé que l’adoption d’une loi pour améliorer la qualité des services en milieu de garde, adoptée en décembre dernier, permettra de corriger la situation des milieux de garde privés.

«Les services de garde en installations non subventionnés vont maintenant être soumis à des inspections en terme de qualité, on va évaluer la qualité des services [comme dans les autres garderies]. On est soucieux d’offrir des services de qualité à tous les enfants du Québec», a-t-il expliqué.

Les propos n’ont pas rassuré Mme Hivon. Elle juge «inquiétant» que le ministre ait bonifié le crédit d’impôt offert aux parents qui choisissent d’envoyer leurs enfants dans une garderie non subventionnée.

«La chose qui aurait été responsable de faire, c’est d’attendre que la qualité des services augmente avant d’augmenter le crédit d’impôt pour les garderies privées», a-t-elle tranché.