«Tant qu’il était vivant, on n’avait aucun moyen d’y échapper»

De l’extérieur, la famille d’Ahmad Nehme semblait normale, mais entre les murs de sa résidence de LaSalle, le père de famille tyrannisait sa femme et ses deux adolescents, ayant sur eux une emprise absolue. Nehme a exercé sa violence jusqu’au bout, poignardant de 18 coups de couteau sa femme Catherine De Boucherville, le 5 juillet 2012, alors que ses enfants étaient présents.

Sa fille Dania, qui avait 16 ans au moment du drame, a accepté de raconter le calvaire qu’elle a vécu durant son enfance et son adolescence à Jean-François Guérin et de revenir sur le jour le plus éprouvant de sa jeune vie, le meurtre de sa mère de 44 ans. Elle a toutefois demandé à ce qu’aucune image de son père ne soit montrée.

«Chaque fois que je vois son visage, même sur une photo, j’ai toujours cette peur en moi qui m’envahit. Après tout le mal qu’il a fait, il ne mérite pas qu’on le voit», a soutenu Dania lors de La parole aux victimes.

Ahmad Nehme et Catherine De Boucherville ont été en couple durant 19 ans. Ils avaient aussi un fils de 14 ans, Nadim, qui souffre d’autisme. «La vie était pénible, souffrante et douloureuse. On n’avait aucune liberté. Nous étions prisonnières de notre chez-nous», fait savoir Dania.

De l’extérieur, la famille montréalaise ressemblait à bien d’autres. «Ceux qui nous voyaient, incluant la famille paternelle, n’étaient pas au courant de comment il nous traitait mon frère, ma mère et moi. Devant tout le monde, il avait toujours l’air très poli, très généreux, impliqué dans sa famille, de bonne humeur, mais ce n’était vraiment pas comme ça que ça se passait», déplore la jeune femme qui a aujourd’hui 22 ans.

Années d’insultes

La première fois qu’il l’a insultée, Dania avait 5 ans et plus le temps passait plus, plus l’homme abreuvait sa fille et sa femme d’insultes. Nehme était colérique, jaloux, contrôlant et explosif. La violence psychologique était intolérable.

«Plus je grandissais, plus je voyais à quel point c’était une personne méchante», soutient Dania.

«Il ne m’a jamais touchée sauf quand j’avais dix ans. J’ai brisé la table du salon et il m’a giflée. Je me rappelle de la puissance de la gifle.»

Saccage

Comme toutes les adolescentes, Dania était heureuse le jour de son bal des finissants. Elle a demandé à sa mère à l’image de ses camarades de classe de monter à bord de la limousine. Quand son père l’a su, il a saccagé sa chambre et lui a lancé des horreurs. «Je souhaite que tu n’aies jamais été ma fille. Tu es tellement laide, j’ai envie de te mettre à la rue, de t’enlever mon nom de famille. Il se giflait lui-même en disant que c’était moi qui lui faisais ce mal-là», se souvient Dania. C’était quelques semaines avant l’homicide de sa mère.

«J’avais 13 ans, la vie était tellement douloureuse que j’avais envie de me suicider, mais j’aimais trop maman et trop Nadim.» Dania Nehme fille de la victime

«Ma mère et moi, on en parlait souvent à quel point on souffrait. Ma mère disait: "Ce n’est pas une vie, ce qu’on vit." On savait que tant qu’il était vivant, on n’avait aucun moyen d’y échapper. Même si ma mère avait réussi à divorcer, il serait toujours venu après nous. Elle me disait: "Toutes les insultes que ton père me dit, je ne les écoute pas, car je sais que ce n’est pas vrai"», explique la jeune femme.

Elle a pensé au suicide. «J’avais 13 ans, la vie était tellement douloureuse que j’avais envie de me suicider, mais j’aimais trop maman et trop Nadim.»

Pressentiment

Amhad Nehme contrôlait en plus de la vie de sa femme qui avait quitté son emploi à sa demande, la vie amoureuse de son adolescente. Quand il a découvert que sa fille avait vu un garçon et qu’elle se maquillait «en cachette», il a explosé et déployé une totale chape de plomb sur sa famille. «Il m’a enlevé mon cellulaire, mon iPod, l’internet, la télévision pendant des mois. Nous étions complètement isolés. Il nous a isolés plusieurs fois comme ça», se souvient Dania.

Plus on se rapprochait du 5 juillet 2012, plus les paroles de Nehme devenaient méchantes et menaçantes. «Il menaçait de tuer ma mère, de me tuer aussi. Je savais qu’il en était capable, mais je ne voulais pas croire qu’il le ferait. J’avais toujours le pressentiment que quelque chose de mal allait se passer», laisse tomber Dania.

Catherine De Boucherville savait sa vie en danger. «Ma mère écrivait sur de petits papiers ce qu’il lui disait et les cachait dans son soutien-gorge. Elle me disait: "S’il arrive quelque chose Dania, il y aura ces preuves de ce qu’il me fait."»

Mme De Boucherville avait informé son mari qu’elle voulait le divorce et l’homme ne l’a pas digéré. Le 5 juillet, il est entré chez lui en claquant la porte, il avait découché. «Il s’est dirigé dans la salle de bain où était ma mère. J’ai entendu ma mère crier, c’était un cri de mort. Je savais que quelque chose de mal et d’horrible arrivait. Ces derniers mots ont été: "Dania appelle la police!"» souffle-t-elle les yeux pleins de larmes.

Joie et soulagement

Ahmad Nehme a été arrêté et accusé de meurtre prémédité. Dania a témoigné contre son père à son procès. Elle dit avoir vécu un stress indescriptible durant ces journées-là. Elle a surtout craint que son père s’en sorte. Quand le verdict est tombé le 29 octobre dernier, Dania a poussé un soupir de soulagement.

«C’est bizarre, j’avais tellement de joie en moi, car la justice a été rendue. La montagne que je supportais sur mes épaules s’évadait. C’était tellement rassurant de savoir que les gens me croyaient.»

«Je pense à ma mère tous les jours. Je porte sa bague, je ne l’enlève jamais. Elle veille sur nous, elle nous protège d’en haut», croit Dania Nehme.

Ahmad Nehme a été condamné à la prison sans possibilité de libération avant 25 ans.