TC Média vend une trentaine de journaux

TC Média a annoncé vendredi la vente de 30 publications locales et régionales dans les marchés de Montréal et de Québec, incluant aussi le quotidien gratuit «Métro».

C’est l’homme d’affaires montréalais Michael Raffoul qui s’est porté acquéreur des 21 journaux hebdomadaires de la région de Montréal, du quotidien «Métro Montréal» et de huit publications de la région de Québec.

Quelque 139 employés de TC Média oeuvrant dans ces publications sont ainsi transférés dans l’entreprise de M. Raffoul.

Seuls cinq titres des 93 mis en vente il y a un an demeurent la propriété de TC Média pour le moment, le temps de trouver un acquéreur.

TC Transcontinental, la société mère de TC Média, continue de se départir de tous ses journaux hebdomadaires pour se concentrer sur de nouveaux créneaux, dont l’impression. À ce titre, TC Transcontinental annonce avoir conclu une entente pluriannuelle pour poursuivre l’impression et la distribution des titres vendus à Michael Raffoul, exception faite de «Métro Montréal», dont la distribution était déjà assurée par l’entreprise de M. Raffoul.

«C’est avec beaucoup de fierté que nous avons desservi pendant plusieurs décennies les communautés montréalaise et québécoise avec les journaux locaux et le réputé quotidien en semaine «Métro Montréal»», a indiqué François Olivier, président et chef de la direction de TC Transcontinental, par communiqué.

«Nous cédons aujourd’hui ces publications à Michael Raffoul, un entrepreneur actif dans les services connexes aux médias imprimés, a poursuivi M. Olivier. Son équipe et lui pourront déployer leur plan d’affaires, et ils seront secondés au quotidien par les gens de ces publications qui cumulent une expertise remarquable.»

«Il y a déjà longtemps que l’industrie des médias imprimés est au cœur de nos activités d’affaires, a dit pour sa part Michael Raffoul. Ce lien privilégié qui nous unit nous permet de bien comprendre toute l’importance des journaux dans les communautés. L’acquisition de ces publications de qualité s’inscrit donc pour nous dans la continuité de notre rayonnement dans l’industrie, propulsant ainsi notre croissance et nos avenues de développement.»

Les publications vendues par TC Média à Michael Raffoul

RÉGION DE MONTRÉAL:

Ambiance/Rendez-Vous

L’Avenir de l’Est

Cités Nouvelles

Courrier Ahuntsic

Courrier Bordeaux-Cartierville

Corriere Italiano

L’Express d’Outremont - L’Express Mont-Royal

Le Flambeau Mercier-Anjou

Le Guide Montréal-Nord

Le Magazine de L’Île-des-Sœurs

L’Informateur de Rivière-des-Prairies

Journal de Rosemont

Messager Lachine & Dorval

Le Messager LaSalle

Le Messager Verdun

Nouvelles Hochelaga-Maisonneuve

Les Nouvelles Saint-Laurent News

Le Plateau

Progrès Saint-Léonard

Villeray-Parc-Ex Petite Patrie

La Voix Pop.

RÉGION DE QUÉBEC:

L’Actuel

L’Appel

L’Autre Voix

Beauport Express

Charlesbourg Express

Le Jacques-Cartier

Journal Habitation

Le Québec Express et son site web