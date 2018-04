Un garçon de 4 ans emporté par une vague en Caroline du Nord

Un garçon de 4 ans qui marchait avec sa mère sur une plage de Caroline du Nord a été emporté par une vague gigantesque, mercredi après-midi.

L’enfant est disparu dans la mer et les recherches pour tenter de le retrouver se sont mises en branle rapidement, rapporte le média local The News & Observer.

Le drame s’est produit sur la plage de Kitty Hawk, une destination prisée des familles dans les «Outer banks», ces chapelets d’îles qui longent la côte Est des États-Unis.

La garde côtière de Wilmington et d'autres intervenants d'urgence ont cherché le garçon disparu dans l'eau au large, sans résultat.

«Un accident tragique s'est produit aujourd'hui à Kitty Hawk, a écrit le chef de la police de Kitty Hawk, Joel C. Johnson, sur Facebook. Sous l'œil attentif des parents qui assistaient à la marche le long du rivage, un garçon de quatre ans a été emporté par la mer. En tant que parents, c'est notre pire cauchemar, même pour ceux qui aiment et qui ont grandi près de l’océan. S'il-vous-plaît, joignez-vous à nous dans la pensée et dans la prière pour cette famille alors que nous pleurons avec eux la perte, et rendons grâce pour le bien-être de nos propres enfants.»

Les recherches ont été suspendues mercredi soir.

«Mettre fin aux recherches pour retrouver quelqu'un, et encore plus un jeune enfant, est la chose la plus difficile à faire pour un commandant de la Garde côtière», a déclaré le capitaine Bion Stewart.

«Je ne peux pas imaginer ce que la famille de ce petit garçon traverse en ce moment.»

L’enfant n’a pas encore été identifié formellement.