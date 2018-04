Une immense église à vous pour seulement 25 000$!

***Voyez toutes les photos du bâtiment et écoutez l'entrevue avec le courtier dans la vidéo ci-dessus.***

De plus en plus de paroisses ferment au Québec et les ventes de ces lieux de culte se multiplient.

La paroisse de Saint-Armand en Montérégie ne fait pas exception alors que la fabrique cesse ses activités.

L’Église Notre-Dame-de-Lourdes est ainsi en vente sur le marché immobilier pour 25 000$, montant auquel il faut ajouter la TPS et la TVQ.

Olivier Maurice | Courtier immobilier

Avec les taxes, le montant de la vente frôlerait les 30 000$, alors que la valeur de l’immeuble inscrite au rôle est de 359 300 $.

L’aire habitable selon le rôle de la municipalité est de plus de 6000 pieds carrés (560 m2), alors que le terrain fait plus de 67 000 pieds carrés (6264 m 2).

Construit en 1927, ce bâtiment patrimonial est en bonne condition pour un bâtiment d'époque.

Toutefois une personne qui souhaiterait ouvrir les murs et faire d’importants changements devra toutefois procéder au retrait d’amiante, une opération dans les six chiffres.

Si les murs sont conservés tels quels, cette opération ne serait pas requise, selon les recherches du courtier immobilier, Olivier Maurice, qui a déjà procédé à la vente d'une vingtaine d'églises au Québec. .

La Ville se dit ouverte aux propositions. Une micro-brasserie, un centre de détente ou un atelier d’artiste, pourraient y voir le jour, assure le courtier immobilier.

«Le Cirque du Soleil pourrait même y faire un lieu pour s’entraîner», ajoute-t-il.

D’ailleurs, le courtier immobilier assure avoir reçu des dizaines de demandes d’information pour cette propriété au fort potentiel.

Vous souhaitez la visiter? Une visite libre est organisée le dimanche 29 avril de 14h à 16h.

Les détails : https://www.centris.ca/fr/maison~a-vendre~saint-armand/17479650