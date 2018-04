Une infirmière mordue par un chien d’assistance

Une infirmière du Centre mère-enfant du CHUL a été attaquée par un chien d’assistance «d’apparence pitbull» mercredi dans une chambre des soins intensifs pédiatriques. Elle a été mordue à un genou.

L’animal, qui est le chien d’assistance du père d’un enfant malade régulièrement hospitalisé, n’en était pas à sa première visite au CHUL. L’an dernier, plusieurs employés avaient exprimé leurs craintes, a expliqué une source qui a requis l’anonymat au «Journal de Québec».

«Il ne lâchait pas»

Mercredi, le chien était couché au chevet de l’enfant, près de son maître, quand il aurait soudainement mordu férocement un genou d’une infirmière qui venait d’entrer dans la chambre. Avant l’attaque, elle n’aurait fait aucun geste brusque.

«Il ne lâchait pas, il secouait la tête, affirme notre source. Il ne lui a pas arraché la peau, mais on peut compter les traces de dents. Elle saignait. Ça dépasse toute l’équipe, ce qui s’est passé.»

Le CHU de Québec confirme l’incident «extrêmement malheureux». «On est grandement désolés que cet événement-là soit survenu malgré l’ensemble des mesures qu’on a mises en place», a soutenu Geneviève Dupuis, porte-parole de l’établissement.

En avril 2017, lors de la première visite du maître et de son animal, la direction a fait des vérifications qui lui ont confirmé qu’il s’agit d’un chien d’assistance reconnu par un organisme ontarien. Les risques infectieux ont été vérifiés.

Le maître du chien «qui ressemble à un pitbull», confirme le CHUL, devait également respecter plusieurs règles. Il devait aviser le personnel avant son arrivée pour que les autres portes soient fermées. Il devait aussi limiter ses déplacements dans l’hôpital au strict minimum.

«Évidemment, on est dans un contexte très humanitaire avec cet enfant-là; on ne peut pas le priver de son droit de voir son parent et le parent d’être accompagné de son chien, comme la loi nous l’oblige», a dit la porte-parole.

Interdit jusqu’à nouvel ordre

La victime, sous le choc, a reçu les soins appropriés. Pour des raisons de sécurité, le maître du chien ne peut retourner à l’hôpital avec la bête d’ici la rencontre prévue bientôt avec la direction pour évaluer les options. On ignore ce que l’homme souhaite faire de son animal.

Selon la présidente du Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec, si le chien devait y revenir, une muselière devrait «minimalement» être obligatoire.

«Le but est que ça n’arrive plus et la direction semble tout à fait d’accord avec ça», a mentionné Nancy Hogan, surprise d’apprendre que des chiens de ce type pouvaient être des chiens d’assistance. «Est-ce que c’est vraiment un pitbull? Personne ne peut le confirmer», a-t-elle soulevé.

Le CHU de Québec a suggéré à l’infirmière blessée de porter plainte à la police, mais «Le Journal de Québec» n’a pu valider jeudi soir si une plainte avait été faite.