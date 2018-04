Une infirmière mordue par un chien d’assistance au CHU de Québec

Une infirmière du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHU) à Québec a été mordue à un genou, mercredi, par un chien d’assistance et plusieurs questions demeurent sans réponse.

«En fait, c'est difficile à dire ce qui s'est produit. Dans le fond, le chien était dans la chambre de l'enfant avec son maître et à un moment donné, il a mordu une infirmière. On ne connaît pas la raison pour laquelle il l'a mordue», mentionne Geneviève Dupuis du CHU de Québec.

Le chien, qui avait l'apparence d'un pitbull ou croisé, n’était pas à sa première visite à l’hôpital. Il appartient à un père de famille qui s’est présenté au département de pédiatrie pour se rendre au chevet de son fils. D’ailleurs, le maître a des problèmes d'anxiété et possède un chien d'assistance pour le syndrome du choc post-traumatique. Puisque l’animal a un certificat de chien d’assistance en bonne et due forme, la direction du centre hospitalier lui permet l'accès.

«De notre côté, quand on a une personne accompagnée d'un chien-guide ou d'un chien accompagnateur, on vérifie l'accréditation de l'animal. Donc, est-ce qu'il est accrédité par un organisme reconnu? Puis, une fois qu'on a cette preuve, on peut laisser la personne entrer avec son chien accompagnateur», explique-t-elle.

L'infirmière a reçu les soins appropriés pour traiter son genou et le chien ne sera plus toléré au CHU. Selon des organismes qui forment les chiens d'assistance, le comportement de l'animal sera analysé et sa certification sûrement retirée.