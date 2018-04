Valets propres recherchés pour le G7

Pas question de sentir la cigarette, de se mettre du parfum ou d’enfiler un uniforme troué pour porter les valises des dirigeants les plus puissants du monde lorsqu’ils arriveront à Québec pour le sommet du G7, ordonne Ottawa.

Telles sont les exigences du gouvernement fédéral, qui a publié vendredi un appel d’offres pour un service haut de gamme capable de trimbaler quelque 2000 bagages entre l’aéroport Jean-Lesage de Québec et un hôtel du centre-ville de la capitale nationale.

16 chauffeurs

Au total, 16 camions à bagages et autant de chauffeurs seront appelés à transporter soigneusement les effets personnels des invités du premier ministre canadien Justin Trudeau et leurs délégations pendant le G7 de Charlevoix, les 6 et 7 juin prochains.

À cette occasion, les présidents des États-Unis, Donald Trump, et de la France, Emmanuel Macron, sont notamment attendus.

Le prix de ce contrat n’est pas mentionné dans le document d’appel d’offres, mais on peut y lire que le transport des bagages représente en tout 1000 heures de travail.

On exige notamment que ces valets soient bilingues, sans casier judiciaire, portent un uniforme propre et sans trous, ne sentent pas le parfum ou la cigarette, apportent leurs propres repas et conduisent de manière sécuritaire.