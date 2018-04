Alimentation Couche-Tard sacrée plus grande entreprise canadienne

Alimentation Couche-Tard vient de réussir tout un exploit: dépasser la Financière Manuvie et Power Corporation pour se hisser au premier rang du classement des 1000 plus grandes entreprises canadiennes compilé par le Globe and Mail.

«C’est quand même extraordinaire pour une chaîne de dépanneurs et de stations-service qui a commencé ses activités il y a tout juste une trentaine d’années, souligne l’expert en finance et en gouvernance Michel Nadeau. Il faut rappeler que pratiquement tous les détaillants canadiens ont échoué à percer le marché américain.»

Le chiffre d’affaires de Couche-Tard atteint désormais 60 milliards $, en hausse de près de 30 % sur un an. La Financière Manuvie arrive en deuxième place du classement avec 58 milliards $ et la Banque Royale en troisième position avec 52 millions $.

Power Corporation recule

Le conglomérat montréalais Power Corporation, qui était au deuxième rang l’an dernier, glisse en 9e place avec 47 milliards $. Son chiffre d’affaires a reculé de 9 % en raison notamment d’une baisse des revenus de placement.

Comme le carburant représente environ 70 % des revenus de Couche-Tard, la hausse des prix de l’essence a donné un fort élan à l’entreprise au cours des derniers mois.

«C’est une zone de vulnérabilité pour Couche-Tard, surtout avec la popularité croissante des voitures électriques, relève M. Nadeau. La direction doit commencer à penser à réduire sa dépendance face aux hydrocarbures.»

Cela dit, on sait d’ores et déjà que le chiffre d’affaires de Couche-Tard croîtra encore de façon significative cette année puisque l’entreprise bénéficiera pleinement de la plus importante acquisition de son histoire, celle de CST Brands, conclue l’an dernier pour plus de 4 milliards $ US.

Le Québec inc. qui se démarque

Hausse de revenu

Banque Nationale: (+15 %)

BRP: (+13 %)

SNC-Lavalin: (+12 %)

Air Canada: (+12 %)

Cascades: (+11 %)

Dollarama: (+11 %)

Québecor: (+10 %)

Valeur boursière

Banque Royale: (141 milliards $)

Banque TD: (132 milliards $)

Banque Scotia: (95 milliards $)

Le classement des 10 plus grandes entreprises au Québec selon les revenus

1. Alimentation Couche-Tard: 60 milliards $ (+ 28 %)

2. Power Corporation: 47 milliards $ (- 9 % )

3. BCE (Bell Canada): 22 milliards $ (+ 4 %)

4. Bombardier: 21 milliards $ (+ 0 %)

5. Air Canada: 17 milliards $ (+ 12 %)

6. Metro: 15 milliards $ (+ 15 %)

7. Canadien National: 13 milliards $ (+ 8 %)

8. Saputo: 12 milliards $ (+ 3 %)

9. Industrielle Alliance: 11 milliards $ (+ 20 %)

10. CGI: 11 milliards $ (+ 3 %)

Source: «Globe and Mail»-Top 1000