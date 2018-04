«Avengers: la guerre de l'infini»: La diversité à l’honneur

En 10 ans, les films dédiés aux super héros de l’univers cinématographique de Marvel (UCM) ont engrangé pas moins de... 13 milliards $ au box-office. Misant sur ce succès inespéré et indéniable, les patrons des studios promettent maintenant encore plus d’aventures et d’effets spéciaux...

«Le scénario de ce film inclut plus de 30 personnages à part entière», soulignait, il y a quelques mois, Trinh Tran, la productrice exécutive de «Avengers: la guerre de l'infini». Il n’était donc pas surprenant de voir, lors de la conférence de presse de présentation du film qui s’est tenue le week-end dernier à Los Angeles, tous les acteurs importants du film. Car Marvel a décidé de frapper un grand coup, anticipant probablement une lassitude de la part des amateurs du genre.

«Avant toute chose, nous regardons les «comics». Nous débutons toujours par les bandes dessinées, dont nous prenons des pages entières que nous collons sur les murs afin d’y puiser notre inspiration, a détaillé Kevin Feige, le grand patron et orchestrateur de l’UCM qui compte désormais 19 longs métrages avec celui-ci. Dans tous les films que nous avons faits, incluant «La guerre de l’infini», on trouve des moments directement tirés des «comics» et, plus rarement, des dialogues repris intégralement. Nous avions énormément de choix d’intrigues pour ce film et nous sommes retournés au travail de Jim Starlin.»

Cela signifie que Thanos (Josh Brolin) veut tout faire pour mettre la main sur les pierres d’infinité qui lui manquent. Et compte tenu de la difficulté qu’ont chacun des super héros à le vaincre, il va falloir une alliance des justiciers masqués pour sauver la planète. «Nous avons passé des mois à parler de la direction que nous pouvions prendre avec chaque personnage, a indiqué Joe Russo, l’un des deux coréalisateurs avec son frère Anthony. Notre processus créatif, le plus amusant de toute ma vie, a été extrêmement long, nous nous sommes penchés sur une foule de personnages et 99% de ce dont nous avons discuté ne se retrouve pas dans le film.»

Outre les Robert Downey Jr. – qui a confirmé la présence de Tony Stark dans le prochain «Avengers» -, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chadwick Boseman, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Tom Holland, Dave Bautista, Zoe Saldana, Don Cheadle, etc., Letitia Wright, la Shuri de «Panthère noire» était là, puisqu’elle fait partie de la distribution.

«J’aurais aimé voir une Shuri à la télévision ou au cinéma quand j’étais petite. Sa présence a permis à des enfants de réaliser que l’apprentissage était quelque chose de cool et qu’ils peuvent contribuer au monde qui les entoure via les sciences, les mathématiques, la technologie et l’ingénierie. Les jeunes femmes sont également un public de choix pour le film. Ce n’est donc plus simplement un long métrage pour les hommes, cela en est aussi un pour les femmes, quel que soit leur âge.»

Le nombre plus important de femmes au générique n’est pas la seule nouveauté, l’effet «Panthère noire» continue d’avoir des répercutions dans l’UCM. Par contre, Chadwick Boseman a tenu à préciser que «ce film est «La guerre de l’infini», il ne s’agit nullement d’un film «Panthère noire 1.5» ou «2.0», ni rien de la sorte. Oui, nous avons une forte présence dans le film et c’est génial d’avoir des personnages qui viennent de Wakanda, mais «La guerre de l’infini» est un long métrage à part entière.»

En rafale...

Voici les autres temps forts de la conférence de presse:

- «Ma première journée de tournage est ce qu’on voit dans la bande-annonce, lorsque Thor rencontre les Gardiens. Je me sentais comme pour une première journée d’école parce qu’ils se connaissaient tous. J’avais des papillons dans l’estomac. Chris Pratt est venu me faire un câlin. C’était un moment très drôle.» - Chris Hemsworth

- «Nous faisons ces films depuis tellement longtemps! Nous avons tous vécu des choses très fortes ensemble. Certains d’entre nous ont eu des enfants, d’autres se sont mariés, d’autres ont divorcé. Je n’ai jamais été sur un plateau auparavant où les acteurs préféraient rester ensemble et se taquiner plutôt que de retourner dans leur roulotte» - Paul Bettany

- «Je suis surpris d’être toujours ici! Loki est tombé dans un trou de ver, a fait semblant de mourir et jamais je ne me serais attendu à tenir ce rôle aussi longtemps. J’ai eu l’immense privilège de travailler avec chaque acteur présent aujourd’hui. Ils sont tous formidables et chaque fois, c’est comme une danse différente.» - Tom Hiddleston

«Avengers: la guerre de l'infini» est présenté dans toutes les salles obscures du Québec depuis le 27 avril.