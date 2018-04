Brad Pitt et Angelina Jolie refont leur vie

Les deux acteurs ne forment plus un couple depuis 18 mois, mais ils continuent de faire couler beaucoup d’encre. Tour d ’horizon des dernières nouvelles marquantes au sujet de la vie personnelle et professionnel le des ex-tourtereaux les plus populaires du showbiz.

Le 19 septembre 2016, Angelina Jolie causait une onde de choc en demandant le divorce au père de ses six enfants. Brad Pitt, en état d’ivresse, s’était emporté contre leur fils aîné lors d’un voyage en avion privé entre la France et les États-Unis. Cela avait incité un témoin de l’incident à communiquer avec les services de la famille et de l’enfance de Los Angeles. C’en était fini du conte de fées des deux stars.

Un homme nouveau

Si l’enquête du FBI n’a pas conduit à des accusations, elle a néanmoins amené l’acteur à se prendre en main et à cesser sa consommation d’alcool et de marijuana. «Je ne voulais plus vivre de cette façon. Aujourd’hui, je ne bois plus que du jus de canneberge et de l’eau gazeuse», affirmait-il au magazine «GQ» au printemps dernier.

La vedette de «Fight Club» a repris sa vie en main et fait de son rôle de père une priorité. «Les enfants ont besoin qu’on les écoute. Quand je me mets en mode boulot, je n’écoute pas. Je veux vraiment m’améliorer là-dessus», a confessé à «GQ» le père de Maddox, 16 ans, Pax, 14 ans, Zahara, 13 ans, Shiloh, 11 ans, et Vivienne et Knox, 9 ans. C’est un Brad Pitt aminci qui se présente désormais en solo aux premières hollywoodiennes.

AFP

Si on en croit la rumeur, l’homme de 54 ans pourrait bientôt avoir une femme à son bras. En effet, il aurait craqué pour une certaine Neri Oxman, architecte, designer et enseignante au prestigieux Massachusetts Institute of Technology. «Brad et Neri ont ressenti une complicité immédiate parce qu’ils ont la même passion pour l’architecture, le design et l’art», a dit une source au site «Page Six».

Le 11 avril, «Us Weekly» a rapporté que Pitt avait été vu à plusieurs reprises quittant le domicile de sa nouvelle flamme, qui a réussi le tour de force d’éviter les paparazzis jusqu’à maintenant. La star devra bientôt reprendre le chemin des studios de tournage puisqu’elle sera notamment en vedette dans le film de Quentin Tarantino, qui portera sur les meurtres commis par des disciples de Charles Manson à Hollywood en août 1969.

Sur la route

Après sa séparation, Angelina Jolie a posé ses pénates le temps d’offrir à ses enfants un environnement stable, mais la militante en elle n’a pas tardé à reprendre du service. «Depuis neuf mois, j’essaie d’être une bonne maîtresse de maison, de faire la vaisselle et de lire des histoires à mes enfants avant de dormir. Et je m’améliore. Mais maintenant, il faut que j’enfile mes bottes et que je parte en voyage», a-t-elle expliqué au magazine «Vanity Fair» en juillet.

Après avoir assuré la promotion de son film «First They Killed My Father», qui raconte l’expérience d’une Cambodgienne sous le régime des Khmers rouges, la femme de 42 ans a repris son rôle d’ambassadrice de bonne volonté pour l’Agence des Nations unies pour les réfugiés. En janvier, ses filles aînées, Zahara et Shiloh, l’ont même accompagnée lors d’un voyage humanitaire en Jordanie.

AFP

«Elles ont parlé et joué avec des enfants de leur âge qui ont été contraints de quitter leur maison, dont des proches ont été tués et qui doivent faire face à des traumatismes, à la maladie, mais qui restent des enfants», a-t-elle dit dans un communiqué. La vedette de «Salt» se permettrait aussi un rendez-vous galant à l’occasion. «Elle a dit à des amis qu’elle n’était pas prête à s’engager avec quelqu’un, mais elle fréquente un homme plus âgé, qui est agent immobilier», a confié une source à l’émission «E.T.».

AFP

À quand le divorce?

Si les deux stars mènent désormais des vies séparées, elles n’ont toujours pas officialisé leur divorce. La garde des enfants, accordée provisoirement à Jolie, est un sujet délicat pour les anciens tourtereaux. «Brad et Angie sont proches d’un accord à l’amiable concernant les enfants. Ils sont dans de meilleures dispositions et devraient régler ce divorce d’ici peu», a affirmé un proche de Pitt au magazine «Gala».

En attendant, les futurs ex-époux mettent tout en oeuvre pour réussir leur nouvelle vie.