Cinq phares où il est possible de passer la nuit au Québec

Êtes-vous un peu tannés d’entendre parler de cabanes dans les arbres et de mini-chalets? Et si on vous proposait plutôt d’aller dormir dans un phare ou dans la maison d’un gardien de phare?

Vous n’avez pas besoin d’aller très loin pour vivre une expérience comme celle-là. Il existe pas moins de 43 phares traditionnels au Québec, selon la Route des Phares (http://www.routedesphares.qc.ca). Certains n'ont plus de vocation particulière ou offrent des expositions sur les naufrages, la navigation ou la vie des gardiens d'autrefois. D’autres proposent plutôt de nous accueillir pour la nuit.

Voici quelques options pour ceux qui ont envie de découvrir ces lieux remplis d’histoire (et de fantômes?) au bord de notre beau grand fleuve Saint-Laurent.

1. Le phare de Pointe-des-Monts, sur la Côte-Nord

Datant de 1830, ce phare de sept étages a été transformé en musée. C’est l’un des plus vieux de la province. L’antique maison du gardien, elle, est devenue un gîte de quatre chambres, l'Auberge de la Maison du Gardien.

-125 $ par nuit (pour 1 ou 2 personnes), déjeuner inclus

- www.pharedepointedesmonts.com

2. Le phare du Pot à l’Eau-de-vie, dans le Bas-Saint-Laurent

Ici, fait rare, on dort vraiment dans le phare et non dans la maison du gardien. Et on est au beau milieu du Saint-Laurent. Debout depuis 1862, cette sentinelle est située sur l'île du Pot à l’Eau-de-vie, en face de Rivière-du-Loup. On y offre trois chambres et des forfaits avec repas. Apportez votre vin!

- 190 $ (basse saison) ou 225 $ (haute saison) par personne pour une nuit (occ. double) avec souper, déjeuner, collation et traversée inclus

- duvetnor.com/sejours/iles-du-pot-a-leau-de-vie/nuitee-au-phare

3. Le phare de l’île aux Perroquets, sur la Côte-Nord

Ici aussi, on passe la nuit loin du «continent». La toute petite île aux Perroquets fait partie de l'archipel de Mingan. Au pied d’un phare reconstruit en 1951, les maisons du gardien et de l’aide-gardien accueillent désormais un gîte 4 étoiles. Chambres avec vue (7) et décor inspiré des années 1950.

- À partir de 250,50 $ par personne

#ileauxperroquets #mingan #minganie #puffins Une publication partagée par Eric F Tremblay (@ericftr) le 28 Août 2016 à 9 :51 PDT

- www.ileauxperroquets.ca

4. Le phare de l’île Verte, dans le Bas-Saint-Laurent

Passez la nuit juste à côté du tout premier phare du Saint-Laurent (1809), dans l’une des neuf chambres de l’auberge Les maisons du phare, sur les rivages de l’île Verte. Vous serez installés dans la demeure des gardiens, un rôle tenu par la famille Lindsay pendant quatre générations.

- 130 $ par nuit en occupation double (93 $ en occupation simple), déjeuner inclus

- phareileverte.com/auberge

5. Le phare de Cap-Chat, en Gaspésie

Prenez carrément possession de l’ancienne maison des gardiens du phare de Cap-Chat le temps d’un séjour au bord de l’eau. À louer en entier (notamment sur Airbnb), la demeure peut accueillir 15 personnes. Notez que le site, où se trouvent des sentiers et des jardins, offre aussi des chalets et des séjours de santé.

- 300 $ par nuit pour la maison au complet

GRACIEUSETÉ

- pharecapchat.com