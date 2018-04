Elle marche du Québec jusqu’au Texas

Une femme de Gatineau a décidé de marcher des milliers de kilomètres en se rendant du Québec jusqu'au Texas pour amasser de l'argent pour des oeuvres de charité médicales. Pendant son périple, elle ne sera accompagnée que de son chien.

Ghislaine Beaudoin, 61 ans, voyage avec son compagnon Beast et n'a avec elle qu'une poussette contenant une tente et quelques effets personnels.

Ghislaine est arrivée à Erie en Pennsylvanie vendredi soir et n'avait pas d'endroit où dormir. «J'ai essayé à plusieurs endroits, mais il y en a certains qui ne voulaient pas de chien», explique-t-elle.

C'est là que Yolanda Jefferson est intervenue. Elle est allée chercher Ghislaine et Beast et les a emmenés chez elle. Yolanda et son mari ont beaucoup été inspirés par leur invitée.

«Notre rêve c'est de faire le sentier des Appalaches et je suis une infirmière, aider les gens, c'est ce que je fais», explique Yolanda.

Cette halte aura permis à Ghislaine de se reposer avant de continuer son long voyage.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus