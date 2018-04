Éric Lapointe nous présente son 8e album, «Délivrance»

Pour Éric Lapointe, la musique est plus qu’une simple profession ou une passion. À ses yeux, il s’agit d’un réel besoin, d’une forme de thérapie dont il ne pourrait se passer.

Ce n’est donc pas un hasard si son nouvel opus, le huitième de sa carrière, porte le titre Délivrance. Quatre ans et demi après nous avoir présenté sa dernière proposition, Jour de nuit, le musicien se sent tout à coup libéré, plus léger.

« Quand ça fait longtemps que tu n’as pas lancé d’album, on dirait que tu portes un poids en dedans constamment », nous a-t-il expliqué, en entrevue.

« Autant ça fait du bien de présenter du nouveau matériel, autant l’accouchement peut être difficile. À midi, t’es satisfait, mais à minuit, tu te trouves pourri. Tu peux vivre ces hauts et ces bas-là durant des mois. C’est épuisant, émotivement. Un coup que c’est lancé dans l’univers, on dirait que là, tu respires mieux. Je suis rendu à cette étape, celle où je m’assume. »

Touchant

Ce disque, réalisé aux côtés de son complice de toujours, Stéphane Dufour, Éric ne pourrait en être plus fier.

On y retrouve des chansons qui déménagent, fidèles au « son Lapointe », mais aussi des morceaux plus épurés qui misent davantage sur sa sensibilité. Parmi eux, Sans vous, dernier titre de l’album, une pièce qui promet de ne laisser aucun parent indifférent.

« [Quand j’ai reçu la chanson], je m’en allais faire un show et en entrant dans la loge, j’ai dit aux gars, qui sont tous pères de famille, que je devais absolument leur faire entendre quelque chose. Ils m’ont tous dit wow. »

Interprétée en formule piano-voix, cette chanson, dont les paroles sont signées Luc De Larochellière, se veut une déclaration d’amour à ses enfants. « Sans vous, j’aurais fini tout seul, je serais passé à côté, à côté de ma vie », y chante-t-il pour Christophe-Arthur et Édouard, qui ont aujourd’hui 7 et 6 ans.

« Jeune, je ne voulais pas avoir d’enfant et j’ai jasé de ça avec Luc. Durant la conversation, à un moment donné, je lui ai dit que si je n’avais pas eu mes enfants, je serais passé à côté de ma vie. Il est parti de chez moi avec cette phrase-là en tête et le lendemain matin, il m’a envoyé le texte de la chanson. »

Le p’tit bonheur

Sans vous n’est pas la seule pièce que le rockeur a enregistrée en pensant à ses fils, puisqu’il leur dédie également sa reprise du P’tit bonheur, classique de Félix Leclerc.

« Quand j’ai dit aux enfants qu’elle allait se retrouver sur l’album, leurs sourires valaient des millions et des millions », a déclaré le chanteur.

« Mes enfants, quand je les couche, je leur offre toujours un mini-concert. Dans ce concert-là, il y a du Elvis, mais aussi du Sinatra, du Brel, du Aznavour et du Beau Dommage [...]. Ils choisissent quand même les chansons qu’ils préfèrent et habituellement, ils toffent un mois ou deux avec la même. Par contre, il y en a une, depuis deux ans, qui doit absolument précéder le baiser du “Bonne nuit, fais de beaux rêves, je t’aime”, et c’est Le p’tit bonheur. C’est rendu un rituel. »

Quand on lui fait remarquer que son aîné aura bientôt l’âge qu’il avait au moment où il a reçu sa première guitare (8 ans), Éric nous confie que ses rejetons ont déjà une longueur d’avance sur lui, en matière de musique.

« Déjà, ils savent lire la musique, ce que leur père ne sait pas faire, a-t-il expliqué, précisant que les cours de piano du samedi matin ne sont pas optionnels, chez lui. Ç’a toujours été un complexe. Une partition, pour moi, c’est du chinois. Je les écoute jouer et de les voir lire la musique, ça m’émeut chaque fois. Après, ils en feront ce qu’ils veulent, mais ils auront au moins une base. »

L’amour

L’amour est une source inépuisable d’inspiration pour les artistes, c’est bien connu, et Éric Lapointe ne fait pas exception à la règle. Cette fois-ci, par contre, le musicien a eu la chance d’aborder ce thème sous un angle plus positif, notamment en composant une pièce pour sa conjointe Rosalie, avec qui il est en couple depuis deux ans.

« J’ai de la difficulté à écrire sur mes relations quand ça va bien. On dirait qu’il faut que j’attende qu’elles me laissent pour ouvrir le robinet, a-t-il expliqué en riant. Dans ce cas-ci, par contre, ç’a bien été. La chanson (Ma Rose) représente bien son énergie. Nous avons vu neiger. Elle a 42 ans et elle a des enfants qui sont adultes. C’est une fille que je connais depuis 25 ans. Par hasard, la vie a fait que nous nous sommes retrouvés, 25 ans plus tard, et que ç’a cliqué. »

Le premier extrait de son disque, Belle folie, est également représentatif du bonheur qu’il éprouve en amour, actuellement.

« C’est une chanson d’amour qui n’est pas triste, mais qui est intense, a-t-il dit au sujet de cette pièce signée Michel Rivard. Il faut dire qu’en vieillissant, aussi, tu espères toujours que ça va être la dernière (femme). Ça cadrait bien avec ce que je vis, en ce moment. »

Délivrance sera en vente en ligne et en magasins à compter du 4 mai.

«J’avais un deuil à faire...»

Si les fans ont dû attendre plus de quatre ans avant de pouvoir se mettre de nouvelles chansons d’Éric Lapointe sous la dent, c’est en partie parce que ce dernier devait prendre le temps de faire le deuil du parolier Roger Tabra, un homme qu’il considérait comme un « deuxième père ».

« J’avais un deuil à faire, mais il y avait aussi une espèce de complexe, de léthargie qui s’était installée », nous a expliqué le rockeur, pour qui le départ de Roger Tabra, décédé en mars 2016, a créé un immense vide.

« Avant, j’avais toujours le regard de Roger par-dessus mon épaule, pour approuver ce que j’écrivais. C’était mon mentor, mon grand ami, mon deuxième père, même, à la limite. »

C’est lorsqu’il a eu la force d’ouvrir le dossier de textes que l’auteur lui avait légués qu’il a su qu’il avait réussi à surmonter son deuil. Par contre, il était hors de question que son complice ne puisse pas assister à la création de son nouvel album, ne serait-ce que symboliquement.

« En studio, j’ai accroché un gros cadre de Roger­­­, a relaté le musicien, à la fois fier et amusé. J’ai eu l’impression qu’il était présent avec moi tout le long de la production. Même que des fois, ma conjointe descendait pour m’apporter à manger [...] et elle me pensait fou parce qu’elle me surprenait en train de parler à Roger. »

Et que lui disait-il ?

« Je lui jasais, je lui racontais ma vie. »

La célébrité

En plus de l’avoir accompagné en studio, Roger Tabra a laissé son empreinte sur ce nouvel album puisque deux chansons portant sa griffe y figurent : La nuit et Est-ce que tu sais ?. Cette dernière, écrite sur mesure, a permis au chanteur d’évoquer les côtés plus sombres de la célébrité.

« Je crois que la phrase clé de la chanson c’est “Est-ce que tu sais la solitude après le feu” ou “Cloué à la célébrité comme un oiseau sur une croix” », a-t-il souligné, précisant qu’il n’est pas toujours facile de se retrouver seul après un concert ou de devoir vivre avec des personnes qui l’accostent comme s’ils le connaissent intimement.

« Je pense que c’est la chanson dans laquelle je parle au public. Je leur dis : “Au fond, me connaissez-vous vraiment ?” Ce n’est pas une chanson pour me plaindre, mais c’est une chanson qui parle de ma réa­lité. Je pense que Roger me connaissait mieux que moi-même. Comme nombre et nombre de fois, il a mis le doigt dessus. »

L’alcool

Premier disque à paraître depuis le décès de Roger Tabra, Délivrance aurait aussi pu être le premier album d’Éric Lapointe à avoir été entièrement créé dans la sobriété.

En début d’année, alors qu’il n’avait pas consommé d’alcool depuis des mois, le musicien a réellement cru qu’il était sur cette voie, et ce, même s’il ne s’était pas fixé d’objectif précis en ce sens.

« J’ai abordé l’album à jeun, oui, mais finalement, il y a des bonnes bouteilles de vin qui ont été ouvertes en studio », a-t-il admis.

« Ce n’était pas une histoire de faire un album complètement soûl ou intoxiqué, a-t-il tenu à préciser. C’est peut-être que ça me détend de prendre un petit verre. Je sais que ce n’est pas l’alcool qui crée, mais ça me connecte avec une partie de moi qui est plus créative (...) Ceci dit, c’est sûr que ma vie a changé. On peut parler de sérénité et de maturité, même si mon côté adolescent va toujours ressortir. »

Lorsqu’on lui demande s’il pense avoir trouvé une façon de conserver un certain équilibre dans sa vie, l’artiste nous répond par l’affirmative.

« Là, ça fait un mois que je suis à jeun. Je vais l’être jusqu’à mon prochain verre, mais peut-être qu’il n’y en aura plus jamais, aussi. »

Toujours jeune

L’adolescent en lui, le musicien de 48 ans le laisse aussi s’éclater lorsqu’il monte sur scène, ce qu’il fera de façon plus régulière à compter de la fin mai.

« Entendons-nous, j’aime la création, j’aime le studio, mais là, j’arrive au moment que j’aime le plus, celui de m’amuser, de jouer de la musique. Nous, le soir, nous n’allons pas travailler, nous allons jouer. C’est peut-être ça qui nous garde jeunes. Je paierais pour faire ça. »