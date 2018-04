Ils trouvent encore des objets indésirables près de leurs maisons

Des pneus, un réservoir à essence et même une tête de moteur. C'est le genre d'objets que trouvent des résidents du Domaine du boisé de Terrebonne à seulement quelques pas de chez eux.

Deux ans après avoir découvert des pneus et des voitures enfouis sous leur maison, des résidents de Terrebonne font encore des découvertes dérangeantes. Ils sont inquiets pour leur santé et leur sécurité et ils dénoncent l'inaction de la Ville.

«Effectivement, sur le bord du ruisseau qui borde le parc, j'ai découvert, encore ce matin, en me promenant, des pneus, un réservoir d'essence et une tête de moteur, des pièces d'autos qui sortent de nos terrains depuis 22 mois», explique Alain Brisebois, résident du secteur.

Sa maison, comme 200 autres, est construite sur un ancien site d'enfouissement de voitures usagées. Une soixantaine de ces propriétaires poursuivent la ville. Plusieurs déplorent la lenteur du dossier.

«Pour quitter. Je ne peux pas. Si quelqu'un voulait acheter ma maison, il ne serait pas sûr d'avoir son financement hypothécaire parce qu'il serait bloqué par les officines gouvernementales. Puis, là, ça nous met dans une situation où on stagne. On ne peut rien faire. On ne peut avancer ni d'un bord ni de l'autre» affirme Dominique Talar, propriétaire dans le Domaine du boisé.

Selon le regroupement citoyen, il n'y aurait eu aucun test de sol. Seules des analyses par géoradars auraient été faites.

«Un n'empêche pas l'autre. Si la Ville veut faire une étude pour savoir ce qui est arrivé, "fine", ça leur appartient. Mais les citoyens qui veulent vendre leur maison pour cause de maladie, occupez-vous de ces citoyens-là. Le reste, si vous voulez savoir c'est qui le coupable et tout ça, bien, réglez ça en même temps ou après, là!» lance M. Brisebois.

Certains comme lui sont à ce point exaspérés de l'attente qu'ils songent à sortir de l'argent de leurs propres poches pour faire des analyses, afin de savoir une fois pour toutes si leur terrain est contaminé.

«J'y pense parce que, de toute façon, de la manière que c'est parti là, je pense que dans 20 ans, on va encore parler de la situation», conclut-il.