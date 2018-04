«Iron Man» fête ses 10 ans au cinéma

Parce qu’il n’y a jamais de hasard chez Marvel, la sortie de «Avengers: la guerre de l’infini» coïncide avec le 10e anniversaire de celle du tout premier «Iron Man» avec Robert Downey Jr. dans le rôle-titre. C’est donc l’occasion parfaite pour se remémorer ce long métrage, initiateur accidentel de l’univers cinématographique Marvel (UCM)...

«Nous espérions qu’«Iron Man» ferait assez d’argent pour que nous puissions en faire un deuxième. Si ce film n’avait pas marché, l’UCM que nous connaissons aujourd’hui n’aurait pas existé», avouait Kevin Feige à l’occasion de la promotion de «La guerre de l’infini».

Car, le 2 mai 2008, lorsqu’«Iron Man» déboule sur les écrans, les super héros ne sont pas omniprésents, les aventures de Tony Stark sont donc l’exception plutôt que d’être la règle. La sortie est le résultat de 18 ans d’essais pour porter cette histoire au cinéma, les premières tentatives datant de 1990 (et c’est Nicolas Cage qui devait incarner Tony Stark!).

Des débuts difficiles...

Les studios Marvel annoncent le projet qu’on connaît en novembre 2005. Pour ce premier film qu’ils financent eux-mêmes, ils éprouvent quelques difficultés au niveau du scénario, personne ne voulant accepter la tâche. Environ 30 scénaristes refusent le travail en raison du fait qu’Iron Man est un personnage obscur et que Marvel est surtout connu pour ses «comics», pas pour ses films. Finalement, Mark Fergus, Hawk Ostby, Art Marcum et Matt Holloway acceptent.

Le réalisateur Jon Favreau insiste immédiatement pour donner le rôle à Robert Downey Jr., considéré à l’époque comme un énorme risque par les studios en raison de ses problèmes personnels. «Robert a vécu les meilleurs et les pires moments de sa vie en public. Il a dû trouver un équilibre intérieur pour surmonter les obstacles. Ça, c’est Tony Stark. Robert lui a donné une profondeur qui va bien au-delà du personnage de bande dessinée», dira-t-il plus tard.

Quant à Paul Bettany, qui prête sa voix à Jarvis, l’ordinateur assistant de Tony Stark, il accepte le rôle sans rien savoir d’Iron Man ni même de l’univers des comics de Marvel, il le fait uniquement pour remercier Jon Favreau de l’avoir choisi pour «Wimbledon», sorti en 2004. Au moment de la sortie du premier «Avengers», l’acteur avouera d’ailleurs avoir eu l’impression de ne pas mériter son salaire! «Je travaillais deux heures et j’étais payé un montant d’argent ridiculement élevé. Je me sentais un peu comme un pirate en train de s’enfuir avec un sac d’argent!»

Des moments amusants

Pour un film au budget de 140 millions $, le tournage ne se déroule pas aussi facilement que prévu. Comme les scénaristes se sont beaucoup plus concentrés sur l’action que sur les dialogues, Robert Downey Jr. doit énormément improviser sur le plateau, une manière de travailler qui déconcerte grandement Gwyneth Paltrow, interprète de Pepper Potts, peu entraînée à cette pratique.

Jeff Bridges, qui incarne Obadiah Stane, second de Tony Stark, est tout aussi décontenancé que sa collègue. Sur le plateau, il qualifie d’ailleurs «Iron Man» de «film étudiant au budget de 200 millions $», ce qui lui permet de faire tomber la pression d’avoir à improviser ses dialogues!

Toujours sur le plateau, le rôle de l’agent Phil Coulson (Clark Cregg) prend de l’importance. Car, au fur et à mesure du tournage, Jon Favreau s’aperçoit de sa chimie avec tous les autres acteurs et décide alors d’ajouter des scènes (et de donner un nom au personnage!).

Comme le souligne Louis D’ Esposito, coprésident de Marvel, «si l’on regarde le premier «Iron Man», le choix de Robert Downey Jr. et l’embauche de Jon Favreau sont les décisions les plus importantes que nous avons prises de notre carrière. En prenant Robert Downey Jr., non seulement nous avons obtenu un excellent acteur pour incarner l’un de nos personnages les plus iconiques, mais cela a indiqué à l’ensemble de l’industrie que nous étions sérieux et que nous cherchions de très bons acteurs. Robert a attiré Jeff Bridges et Gwyneth Paltrow. Pour «Thor», nous avons eu Anthony Hopkins et Natalie Portman et le tout a fait boule de neige.»

Et le mot de la fin revient à Robert Downey Jr. pour qui «le meilleur est encore à venir».