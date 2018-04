La Fête du croissant partout au Québec

Les amateurs de croissant avaient de quoi se réjouir samedi matin, alors que s’amorçait la 7e Fête annuelle du croissant, partout à travers le Québec.

Plus d’une centaine de boulangeries et pâtissiers à travers la province prenaient part à l’événement, pour lequel les boutiques participantes s’engageaient à vendre leurs croissants à 1,25 $ chacun. Sur l’Île de Montréal seulement, plus de 30 boulangeries participaient à cette fête. Celle-ci a également lieu à Paris, en France.

L’initiative est née de l’idée de Franck Dury-Pavet, de la pâtisserie Fous Desserts, selon le site internet de l’événement. En 2013, 13 artisans avaient pris part à l’expérience.

Les pâtissiers participants doivent s’engager à respecter des méthodes de production rigoureuses, selon le site de la Fête du croissant, qui décrit d’ailleurs ce procédé et recense tous les participants de la province.