La métropole se met sur son 31 pour l’arrivée du printemps

Signe que le printemps arrive enfin, les grandes corvées de nettoyage ont commencé sur l'île de Montréal.

Une centaine de citoyens ont d’ailleurs répondu présents à l'invitation qui leur était lancée samedi matin dans l'est de Montréal, à la place Valois.

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI

Joel Lemay/Agence QMI





















Dans les dernières semaines, la fonte des neiges a dévoilé de nombreux déchets laissés au sol, que ce soit des sacs de plastique, des papiers ou encore de nombreux gobelets de café. On les retrouve un peu partout sur les trottoirs, dans les rues, dans les parcs et dans les ruelles.

Les corvées citoyennes de nettoyage sont administrées par la Ville de Montréal, qui offre tout l'équipement nécessaire pour un grand ménage adéquat, sécuritaire et efficace.

«L'année dernière, on a eu 500 corvées et 20 000 participants, mentionne le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Cette année, on va augmenter ça à 600 corvées et 25 000 participants. On invite les citoyens à se rassembler pour faire tous ensemble le ménage de la ville, rendre ça propre, rendre ça attrayant. Les citoyens savent que nos équipes sont présentes sur le terrain. Le budget de propreté pour la ville de Montréal, c'est 47 millions de dollars. On a 775 employés qui travaillent sur le grand blitz de propreté pour les six prochaines semaines. Alors, on est très présents sur le terrain. On collabore avec les citoyens.»

Malgré la hausse de taxes significative cette année, les citoyens et les commerçants ont répondu en grand nombre à l'invitation de la Ville .

«C'est notre quartier et on veut l'entretenir, a mentionné un participant. On veut rester impliqués. C'est certain qu'une hausse de taxes au niveau commercial, les commerçants, c'est certain qu'ils ne sont pas contents parce que déjà, les taxes sont élevées pour les commerçants. Il faut laisser respirer les commerçants si on veut qu'ils prospèrent.»

«Les actions citoyennes, c'est sûr que ça aide beaucoup, dit un homme rencontré par TVA Nouvelles. Juste ce matin, on a une cinquantaine de bénévoles ce matin. Cet après-midi, on devrait en avoir autant pour faire la rue Ontario.»

«C'est toujours une très bonne ambiance, ça se passe bien cette année. Il y a quand même moins de déchets que l'an dernier», remarque une participante.

Ces grandes corvées vont se terminer le 6 mai prochain, avec l'une des plus grandes activités, soit celle du mont Royal. Plusieurs milliers de Montréalais devraient s'y présenter.

-D’après les informations de Cassandre Forcier-Martin