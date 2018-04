«La Voix»: La styliste derrière le look des candidats

Parce que l’image est presque aussi importante que le talent, les candidats de «La Voix» bénéficient des services de la styliste Marie-Kim Mercier pour soigner leur look lors des directs de l’émission.

C’est la première année que Marie-Kim Mercier s’occupe directement des candidats, même si elle a habillé plusieurs personnes (Marc Dupré, Valérie Chevalier, des danseurs, les musiciens, etc.) dans l’émission depuis la saison 1. «Les candidats sont sensibles aux choix vestimentaires, parce que ça fait partie du processus de création et de l’image qu’ils veulent projeter. Même ceux qui semblent moins sensibles à la mode vont développer un plaisir à essayer ce que je leur propose. Une candidate m’a déjà dit : ‘’maintenant que je me sens belle et en confiance, je peux aller performer sur scène’’. C’est très valorisant.»

Le travail de stylisme pour les candidats commence très tôt. Comme les premières étapes (jusqu’aux chants de bataille) sont tournées plusieurs mois avant les directs, Marie-Kim Mercier a eu le temps de faire ses recherches. «J’ai d’abord demandé à tous les candidats des directs de remplir un questionnaire très complet qui me permet d’apprendre à les connaître, à comprendre leur personnalité et le style qu’ils ont envie de mettre de l’avant.» Après leur rencontre avec la styliste, ils ont aussi dû lui envoyer des photos de looks qu’ils aiment et qu’ils aimeraient éventuellement porter. «Je fais ensuite un compte-rendu avec l’équipe de production, mais c’est véritablement le document de mise en scène qui va m’aider à faire un choix final. S’il y a des danseurs, un groupe de cordes, un certain type d’éclairage, tout ça va influencer le vêtement choisi pour le candidat. C’est une partie vraiment importante.»

Près de 200 kits

Pour chaque candidat, Marie-Kim Mercier propose quatre à cinq kits différents pour chacun des directs. Les vêtements peuvent être offerts par des designers, et parfois prêtés ou encore achetés par la production. «En tout, j’ai 36 looks à trouver pour les quatre directs. Pour les deux premiers shows, on sait d’avance qui allait monter sur scène, ma recherche est donc axée là-dessus. Ensuite, ça se décide en fonction des candidats qui passent à l’étape suivante. Je connais de plus en plus la personnalité de chacun. Le choix de la chanson peut aussi faire changer le look du candidat. Mon but est d’aller saisir l’essence même de la personne et d’essayer de réaliser leur rêve stylistique.»

Le travail de la styliste n’est pas seulement de trouver des tenues intéressantes, il y a ensuite tout un travail d’adaptation et de création. «90% des vêtements qu’on voit à la télé ont été altérés pour créer des tenues complètement uniques et originales. Durant la première émission, il y a eu au moins deux filles dont la tenue a été faite à partir de deux pièces différentes. Il y a beaucoup de création dans notre travail, c’est le moment excitant.» Si l'on pense à la tenue de Redgee, lors du premier direct, les ceintures sur son veston étaient brunes au départ. «Dans notre stock d’accessoires, j’ai trouvé deux cravates en paillettes, qui étaient de la même largeur. On a sorti la colle chaude et on les a collées. Idem pour son épaulette, qui était faite avec un collier pour femme qu’on a collé sur le veston.»

Différentes morphologies

Parce qu’il y a longtemps qu’elle travaille avec des artistes plutôt qu’avec des mannequins, Marie-Kim Mercier est habituée à travailler avec des morphologies différentes. «Je vois le corps comme une page blanche qu’il faut habiller. C’est tout aussi existant de créer un look, quelle que soit la silhouette. J’ai l’impression que la mode est accessible à tout le monde. Il n’y a pas de grandes lois ou de grandes restrictions. Tout le monde peut être beau dans son style.»

Avec ses deux assistantes, sa couturière et ses deux stagiaires, la styliste a encore beaucoup de travail pour magnifier les candidats d’ici la grande finale.