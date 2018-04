Les Beaucerons prêts pour la deuxième vague

Après une brève accalmie samedi, les Beaucerons se préparent à une deuxième crue de la rivière Chaudière en à peine quelques jours, alors que près de 40 millimètres de pluie sont attendus d’ici lundi.

Les eaux se résorbaient samedi, un peu plus de 24 heures après la crue subite qui a paralysé les routes épousant la rivière et qui s’est invitée dans de nombreuses résidences. Le répit a néanmoins été de courte durée pour les riverains. Ceux-ci sont toujours sur un pied d’alerte, alors que près de 40 millimètres de pluie sont attendus dans les prochaines heures.

«Ça nous inquiète un peu. On va rester ici le plus possible, soutient Kenny Arguin, dont la maison située à Scott était toujours enclavée par les eaux. Si on était ailleurs, on s’inquiéterait encore plus.»

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI

Guy Martel/Agence QMI





















Les municipalités de Sainte-Marie-de-Beauce, de Scott, de Vallée-Jonction et de Saint-Joseph-de-Beauce sont les plus affectées par les inondations.

Ce sous-sol du boulevard Larochelle, à Sainte-Marie, a été inondé de six pieds d’eau. Samedi, l’heure était au nettoyage pour le résident.

Ce sous-sol du boulevard Larochelle, à Sainte-Marie, a été inondé de six pieds d’eau. Samedi, l’heure était au nettoyage pour le résident.

Bien rodés

Si les crues printanières sont coutumières en Beauce, il reste que celle-ci a particulièrement surpris les résidents sous de nombreux aspects. « Personne ne l’a vue venir parce qu’on ne l’attendait plus. Habituellement, ça arrive fin mars ou début avril», pointe Jocelyn Giguère, qui a surélevé sa résidence de six pieds après les importantes inondations de 2014.

«On est tous prêts dans ce coin-ci. C’est de même chaque année, mais on ne pensait pas que ça allait monter aussi vite», soulève Sylvain Dupuis.

La grande majorité des résidents rencontrés par Le Journal ne constataient néanmoins aucun dégât significatif à leur domicile, eux qui avaient prévu le coup en s’équipant de pompes et en surélevant leurs biens au sous-sol.

«C’est une belle inondation parce qu’il n’y a pas de glace. C’est juste de l’eau, observe Gaston Leclerc. On ne se pose pas de questions, on est habitués aux inondations.»

À Scott, ce résident avait pris soin d’attacher sa chaloupe afin qu’elle ne parte pas à la dérive.

À Scott, ce résident avait pris soin d’attacher sa chaloupe afin qu’elle ne parte pas à la dérive.

Rester vigilant

Malgré la quarantaine de millimètres de pluie qui pourraient s’abattre sur la Beauce, le niveau de la rivière ne devrait pas rejoindre celui atteint vendredi.

«On ne s’attend pas à pire que ce qu’on a déjà vu, mais il faut tout de même rester vigilants», tempère Bernard Boulanger, responsable des travaux publics à Sainte-Marie, qui invite les citoyens à attendre le retour à la normale avant de réaménager les sous-sols.

Par ailleurs, les rivières Saint-Charles, à Québec, et Trois-Pistoles présentaient des inondations moyennes samedi soir, selon la Sécurité civile, tandis que plus d’une douzaine d’autres sortaient timidement de leur lit ou étaient étroitement surveillées.

«En période de crue, on est vigilant pour l’ensemble des cours d’eau. Même un ruisseau peut causer problème», soulève France-Sylvie Loiselle, porte-parole de la Sécurité civile.

Les inondations ont aussi causé des dégâts du côté de la Gaspésie. Un tronçon de la route 299 a été emporté par les eaux vendredi, forçant la fermeture d’une section de plus de 70 km de chaussée. C’est une assise de la structure d’un pont situé au kilomètre 14 non loin de New Richmond qui s’est affaissée en raison des inondations.

Les inondations ont aussi causé des dégâts du côté de la Gaspésie. Un tronçon de la route 299 a été emporté par les eaux vendredi, forçant la fermeture d’une section de plus de 70 km de chaussée. C’est une assise de la structure d’un pont situé au kilomètre 14 non loin de New Richmond qui s’est affaissée en raison des inondations.

Sous surveillance

Le niveau de la rivière Chaudière était à la baisse en début de soirée, samedi, mais des précipitations soutenues d’ici lundi matin devraient laisser tomber jusqu’à 40 millimètres de pluie.

«Ça pourrait encore causer des hausses de débit et de niveau. Il faut rester vigilant. Le fait qu’il n’y ait pas de glace fait en sorte que ça atténue les dommages», analyse la porte-parole de la Sécurité civile, France-Sylvie Loiselle.