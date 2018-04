Les Canadiens auront le troisième choix lors du repêchage 2018 de la LNH.

Pour Montréal, c'est une première depuis 2012, lorsque le CH avait jeté son dévolu sur Alex Galchenyuk.

Les Sabres de Buffalo ont remporté la loterie, tandis que les Hurricanes de la Caroline ont été les meilleurs deuxièmes de ce tirage au sort anticipé.

Quant aux Hurricanes, ils n'ont pas sélectionné d'espoir parmi les trois premiers depuis 2005, lorsqu'ils ont appelé le défenseur Jack Johnson au podium.

1- Sabres de Buffalo

2- Hurricanes de la Caroline

3- Canadiens de Montréal

4- Sénateurs d’Ottawa

5- Coyotes de l’Arizona

6- Red Wings de Detroit

7- Canucks de Vancouver

8- Blackhawks de Chicago

9- Rangers de New York

10- Oilers d’Edmonton

11- Islanders de New York

12- Islanders de New York (Flames)

13- Stars de Dallas

14- Flyers de Philadelphie

15- Panthers de la Floride

Plus de détails à venir...