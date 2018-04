Martin Vachon prêt pour le gala Humour Aveugle

Le comédien et humoriste relèvera bientôt un beau défi, puisqu’il sera à la barre de la 32e édition du Gala Humour Aveugle, le 28 avril, au Théâtre St-Denis. Entrevue avec l’animateur!

Martin, qu’est-ce que ça représente pour toi d’animer un tel gala?

C’est un beau défi. Je suis bien content de pouvoir le faire. Je voulais animer un tel gala depuis fort longtemps, et cette année était la bonne. Tout s’est aligné pour que ça fonctionne! Animer un gala de trois heures, c’est vertigineux, mais le faire dans un endroit mythique comme le Théâtre St-Denis, c’est motivant.

Parle-moi de la Fondation des aveugles du Québec, à qui les profits du spectacle seront remis...

C’est un organisme qui s’est donné comme mission de venir en aide aux personnes ayant une déficience visuelle, et ce, tant sur le plan de l’organisation de la vie quotidienne que sur le plan de la lutte contre l’isolement. La fondation soutient aussi différents projets et organise plusieurs activités.

Outre l’animation de ce gala, as-tu d’autres projets?

En ce moment, je fais le rodage de mon premier spectacle solo, et je fais également la première partie des spectacles de Peter MacLeod. C’est une magnifique expérience pour moi! Peter a plus de 25 années d’expérience en humour. Il me donne de bons conseils, et j’aime le regarder aller. J’apprends beaucoup à ses côtés.

Tu as un jeune enfant à la maison. La vie de tournée est-elle difficile pour toi?

Oui. Disons que les départs sont plus lourds et que je m’organise pour ne pas laisser ma blonde et mon petit garçon trop longtemps. Heureusement, il y a Facetime! Ça me permet de pouvoir jaser avec eux en direct et de voir la bouille de mon fils quand je ne suis pas là. Je veux savourer chaque moment de l’évolution de mon petit garçon, alors je retourne chez moi tous les soirs quand l’itinéraire le permet.

Ta conjointe et toi vouliez un deuxième enfant rapidement. Où en êtes-vous avec ce projet?

Nous sommes allés en vacances au Mexique, récemment, et à cause des risques reliés au virus Zika, nous devons attendre six mois avant de tenter d’avoir un deuxième enfant. Cela dit, nous souhaitons mettre en oeuvre ce projet très bientôt. C’est important pour nous qu’il n’y ait pas une trop grande différence d’âge entre nos enfants.

Tu as récemment terminé les tournages de la deuxième saison de «Cheval-Serpent». Que peux-tu nous dire à propos de ton personnage, Bob?

Il continue d’être lui-même et d’animer les chaudes soirées du Cheval-Serpent. J’ai beaucoup de plaisir à jouer ce personnage, qui a un petit côté kitsch. Et je crois que ce nouveau volet de la série offrira son lot de surprises au public!

Le Gala Humour Aveugle, auquel participent notamment Martin Vachon, Rachid Badouri, Patrick Groulx, Eddy King, Yannick De Martino, Pierre Hébert et Dominic Paquet, se déroulera le 28 avril au Théâtre St-Denis, à Montréal. Info: humouraveugle.ca