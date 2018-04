Roy Dupuis: 30 ans de carrière, 30 ans d’amour

Jeune premier ou acteur mature, Roy Dupuis s’est toujours montré authentique et fidèle à lui-même. Grâce à des personnages attachants, il s’est rapidement imposé comme l’un des grands acteurs de sa génération.

En plus de 30 ans de carrière, des «Filles de Caleb» à «Pieds nus dans l’aube», son étoile n’a jamais pâli, et ses fans se comptent par milliers, tant au Québec qu’à l’étranger.

Un magnétisme inaltérable

Natif de l’Ontario, Roy Dupuis a passé la majeure partie de sa jeunesse à Amos, en Abitibi, et à Sainte-Rose, à Laval. Il a d’abord étudié les sciences avant de faire son entrée à l’École nationale de théâtre par un curieux concours de circonstances. Alors qu’il donnait la réplique à une amie qui passait ses auditions, la directrice avait spontanément détecté son talent.

En 1986, diplôme en poche, il s’est rapidement taillé une place de choix dans le coeur des gens, et sa popularité n’a jamais décliné. Après 30 ans de carrière, il dégage toujours une présence singulière et un magnétisme inaltérable en donnant chaque fois le meilleur de lui-même.

Roy Dupuis, c’est une signature unique!

Un rôle qui change une vie

Certains projets s’avèrent particulièrement déterminants dans une carrière. Après avoir interprété quelques petits rôles, son personnage d’Ovila Pronovost dans «Les filles deCaleb» a non seulement lancé sa carrière, mais elle lui a aussi permis d’acquérir une notoriété qui ne s’est jamais démentie depuis. Le succès a été fulgurant! À un point tel que sa vie en a été changée pour toujours.

C’est au magazine «Le lundi» qu’il s’était confié: «À l’époque, j’aimais beaucoup m’asseoir à une terrasse pour regarder les gens... Mais, à partir de ce moment-là, je ne pouvais plus.» Pourtant, c’est avec une certaine désinvolture qu’il avait refusé de passer l’audition (il devait partir en France, où on lui avait déjà proposé un rôle). Il avait fallu l’intervention du réalisateur, Jean Beaudin, pour qu’il se ravise. Même si Ovila buvait trop et négligeait sa famille, le public avait adopté d’emblée le duo romantique qu’il formait avec Marina Orsini, actrice qu’il a retrouvée quelques années plus tard dans la télésérie «Blanche».

Les projets s’enchaînent

Au petit écran, il a multiplié les succès. Qui n’a pas craqué pour Michel Gagné, de «Scoop»? Au cinéma, «Being at Home with Claude», «Séraphin: Un homme et son péché», «Jack Paradise», «Monica la mitraille», «Les jumelles Dionne», «Mémoires affectives», «Truffe, Mesrine: L’instinct de mort», «Coteau rouge» ou encore «L’autre maison» ont marqué les cinéphiles. C’est sans compter les grands personnages qu’il a rendus avec justesse au cinéma: Maurice Richard, dans le drame biographique du même nom, et le général Roméo Dallaire, dans «J’ai serré la main du diable», qui relatait le parcours rwandais du général. La série «La Femme Nikita», présentée dans une soixantaine de pays, a fait exploser sa popularité. À cette feuille de route bien garnie s’ajoutent des récompenses de toutes sortes: Jutras, Genie, MetroStar, Artis, Gémeaux, Fipa d’Or, etc.

Citoyen du monde

Depuis quelques années, l’acteur vit à la campagne, loin des projecteurs et du superficiel. Pour ses 50 ans, il s’est offert un voyage en Inde et au Népal et, le jour de son anniversaire, il grimpait un sommet de plus de 6000 mètres. Amateur de voile, il caresse le rêve de faire le tour du monde. «Je veux voyager cinq ans en voilier, aller voir du pays», a-t-il déjà révélé dans nos pages. En 2001, il se joint à l’opération «Adoptez une rivière» et adopte la rivière Gatineau. Il est cofondateur, administrateur et porte-parole de la Fondation Rivières, engagement qui lui tient particulièrement à coeur. «Mon intérêt pour la nature, les rivières, l’environnement et l’écologie me vient de l’Abitibi», avait-il résumé au «Lundi».

En couple avec l’actrice et auteure Christine Beaulieu, il a choisi de rester discret sur leur relation. Quant aux projets professionnels qui attendent l’acteur, ils semblent triés sur le volet. C’est dans «La beauté du monde», d’André Forcier, qu’on devrait le revoir sous peu.