Deux logements détruits dans un incendie à Montréal

Un incendie a lourdement endommagé un édifice à logements de la rue Linton dimanche matin, détruisant complètement deux appartements dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal.

Les pompiers ont reçu un premier appel vers 7 h 15, dimanche. À leur arrivée, de la fumée s’échappait du 3e étage du bâtiment, qui comporte 18 logements.

Si personne n’a été blessé dans l’incendie, la situation aurait pu tourner au drame, n’eut été de l’intervention des pompiers.

«Une personne s’était réfugiée sur le balcon de son appartement pour échapper aux flammes, a indiqué Martin Farmer, chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM). Elle a été sauvée in extrémis à l’aide d’une échelle.»

Deux personnes incommodées par la fumée ont cependant été prises en charge par les ambulanciers.

Les pompiers ont procédé à l’évacuation préventive de 20 personnes. De ce nombre, une dizaine devra être relocalisée, a précisé M. Farmer.

Vers 8 h 30, l’incendie était maîtrisé et les pompiers s’apprêtaient à commencer leur enquête. La cause accidentelle semble toutefois la plus probable, selon le SIM.

Les pompiers ont par ailleurs remarqué que les deux logements les plus touchés par l’incendie, dont celui dans lequel le brasier aurait pris naissance, n’étaient pas équipés de détecteurs de fumée. Les appartements en question sont une perte totale.

En tout, 80 pompiers et 20 camions ont été mobilisés. Un tronçon de la rue Linton a par ailleurs été fermé à la circulation dans les deux sens pendant une partie de l’avant-midi, dimanche.