Discorde au conseil général du Bloc : «un triste spectacle»

Même si Martine Ouellet a évité d’être soumise à un vote de confiance plus tôt que prévu, le Bloc québécois semble plus divisé que jamais selon l’analyste politique Caroline St-Hilaire.

«Je ne me souviens pas d’avoir vu un si triste spectacle», a-t-elle déclaré.

Selon Caroline St-Hilaire, le clan soutenant la chef Martine Ouellet et celui réclamant son départ mènent assurément le parti dans une impasse.

«C’est un cul-de-sac. Martine ne réussit pas à rassembler son monde [...] elle jette de l’huile sur le feu», a expliqué l’ancienne mairesse de Longueuil et ex-députée du Bloc québécois.

« Son discours attaquait les sept députés démissionnaires et l’ancien chef Gilles Duceppe. Elle polarisait davantage qu’elle rassemblait et c’est ce que les militants m’ont dit en coulisse. Ça démotive beaucoup de gens et ils sont déçus.»

«Aujourd’hui, je ne vois pas comment le Bloc peut sortir de cette triste chicane», a conclu Caroline St-Hilaire.

Martine Ouellet assure que le nombre de ses opposants a été exagéré par les médias. Un vote de confiance concernant la chef aura lieu comme prévu auprès des membres les 1er et 2 juin, en plus d’un «référendum» sur l’orientation souverainiste du parti.