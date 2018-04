Le nouveau règlement animalier de Montréal est bientôt prêt

Montréal est en train de compléter son nouveau règlement animalier, qui sera présenté au courant du mois de mai.

«Il y aura peut-être quelques surprises, mais je ne veux pas voler mon propre punch. On travaille les dernières affaires et on fait les vérifications juridiques», a indiqué le conseiller associé aux services aux citoyens et à la mobilité, Craig Sauvé.

Selon ce dernier, une vingtaine d’experts ont été rencontrés, 17 tables rondes ont été organisées et 12 000 personnes ont répondu au sondage en ligne en vue de la présentation du nouveau règlement, qui ne ciblera pas une race de chiens en particulier.

«Je pense qu’on va avoir quelque chose qui va plaire à tout le monde, mais ce n’est jamais possible d’avoir l’unanimité des Montréalais sur la question animalière», a reconnu Craig Sauvé.

L’administration a suspendu en décembre les clauses du règlement visant les pitbulls, ce qui ne force plus le port du harnais et de la muselière pour ce type de chiens.