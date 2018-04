Le personnel du ministre François Blais commet une bévue

Une employée du ministre libéral François Blais a sollicité des dons politiques à l’aide d’une adresse courriel de l’Assemblée nationale, et non de son parti, une pratique qui est pourtant défendue par les règles d’éthique du parlement.

Le courriel envoyé le 20 avril à des militants annonce la tenue cette semaine du cocktail de financement annuel du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et député de Charlesbourg.

«En cette année électorale, votre soutien financier sera des plus appréciés. Toutes contributions de votre part sont les bienvenues», précise-t-on dans l’envoi que «Le Journal de Québec» a obtenu.

Le message a été transmis à l’aide d’une adresse de l’Assemblée nationale, alors que les codes d’éthique et de déontologie consacrés aux élus et au personnel politique proscrivent clairement l’utilisation des biens et services de l’État à des fins partisanes.

«Erreur de bonne foi»

L’attachée de presse de M. Blais, Anne Rochette, n’a pas nié l’existence du courriel. Le bureau de circonscription du ministre plaide qu’il s’agit d’une simple «erreur de bonne foi» et assure qu’il ne s’agit pas d’une pratique courante.

«C’est une employée du bureau de comté qui fait toujours ça de chez elle, le soir, et le lendemain, en voyant que le courriel, pour une raison qu’on ignore, n’était pas parti, elle l’a renvoyé, et il y a eu une erreur au niveau de la boîte d’envoi», a-t-elle justifié.

Par ailleurs, le courriel mentionne que le ministre François Blais demandera un coût d’entrée de 100 $ par personne pour son cocktail annuel, mercredi soir.

L’élection provinciale d’octobre sera la deuxième depuis la réforme de la loi électorale qui a fait passer de 1000 $ à 100 $ le montant maximal annuel qu’un électeur peut donner à un parti politique, tout en bonifiant substantiellement le financement public de l’État.

Lors d’une année électorale, la loi permet de verser jusqu’à 100 $ supplémentaires, pour un total de 200 $ par personne.