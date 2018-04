Les pâtes à l’honneur à Montréal cette semaine

Après la poutine, le macaroni au fromage et le «grilled-cheese», c’est au tour des pâtes de se voir attribuer une semaine thématique à Montréal.

Du 1er au 7 mai se tiendra la première semaine des pâtes, la «Pasta Week», lors de laquelle 20 restaurants italiens présenteront une création imaginée spécialement pour l’occasion et faite à base de pâtes maison.

«Il y a beaucoup de "week" et de "fest" dans l’année, mais on voulait aller augmenter un peu le niveau de jeu en offrant de la bouffe un petit peu plus haut de gamme», a expliqué le fondateur de l’évènement, Mathieu Fortin.

Celui qui est aussi à la barre du «Pizza Fest», qui en sera à sa deuxième édition en septembre prochain, mentionne que si certains restaurateurs participants ont choisi de présenter des créations plus farfelues pour l’occasion, beaucoup ont préféré s’en tenir aux classiques, avec un petit quelque chose de plus.

«Même si tu y vas simple avec une sauce bolognaise ou carbonara, si tu utilises des bons ingrédients, avec de vraies pâtes fraiches, que tu fais toi-même griller ta pancetta, c’est très très bon», a toutefois souligné M. Fortin.

À l’issu de la semaine, le chef Pasquale Vari, ambassadeur de la cuisine italienne au Québec et professeur à l’ITHQ, nommera un gagnant parmi les restaurants participants.