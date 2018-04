L’état des jeunes trouvés inconscients dans un spa s’est amélioré

L’état de santé des trois jeunes trouvés inconscients dans le spa d’une résidence du secteur Rivière-du-Moulin, à Saguenay, dans la nuit de vendredi à samedi, s’est amélioré.

Lors de leur arrivée à l’hôpital, on craignait pour leur vie; ils avaient de graves difficultés respiratoires, selon les ambulanciers. Toutefois, on a pu apprendre dimanche que leur état s’était grandement amélioré et qu'ils avaient pu sortir de l'hôpital.

Le triste événement est survenu pendant une petite fête entre amis. Une jeune femme qui habite l’endroit a appelé les autorités à 7h19 samedi après avoir trouvé les trois personnes dans le spa.

Les ambulanciers ont transporté deux hommes de 18 et 20 ans et une femme de 19 ans au centre hospitalier; ils étaient en mesure de respirer par eux-mêmes. L’événement est survenu après une veillée au cours de laquelle les participants auraient consommé des stupéfiants et de l’alcool, selon les policiers de Saguenay. La chaleur du spa pourrait avoir accentué les effets de l’alcool.

Un voisin de la résidence où a eu lieu l’accident, rencontré par TVA Nouvelles, était plutôt étonné qu’un tel événement y soit survenu.

«On n’a pas entendu de bruit, absolument rien. C’est un quartier tranquille ici; il n’y a pas vraiment de grosse activité, mentionne-t-il. [...] Ça nous fait de la peine, parce que ce sont des voisins qu’on connaissait bien.»

La police de Saguenay mène une enquête afin de mieux comprendre les circonstances exactes de l’événement. Les jeunes impliqués seront rencontrés en début de semaine.

-D'après les informations de Thomas Gaudreault