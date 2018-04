Une femme qui a déjà quatre enfants est prête à être mère porteuse pour sa belle-sœur qui risque de mourir si elle tombe à nouveau enceinte.

Marie-Andréa Cloutier ne s’est pas questionnée longtemps après le décès de son neveu Zacharie, 9 mois, atteint de plusieurs syndromes et maladies qui ont causé sa mort le 2 octobre 2017.

Selon elle, son frère et sa belle-sœur méritent tellement d’être parents à nouveau qu’elle est prête à porter leur bébé, d’autant plus qu’elle a déjà vécu quatre grossesses faciles et qu’elle a toujours accouché en trois heures ou moins.

«Je les vois aller, que ce soit avec Zacharie ou avec d’autres enfants, et je me dis qu’ils sont tellement de bons parents. Ils ont eu leur petit homme, et là, ils ne pourraient plus rien avoir? Ça ne se peut juste pas. Je me disais que j’avais un nid douillet à leur offrir s’ils en avaient besoin», raconte-t-elle.

Fécondation in vitro

Le problème est que sa belle-sœur, Sara Campeau, 39 ans, a eu une grossesse extrêmement à risque.

Elle est atteinte du syndrome Branchio-Oto-Rénal (BOR), qui explique sa surdité et lui occasionne des troubles aux reins, qu’elle doit arrêter de traiter pendant qu’elle est enceinte. Les risques de complications sont importants.

«Je voulais être une maman depuis que je suis jeune. C’est mon rêve. Et là, mon âge avance», explique Sara Campeau, en langage des signes.

L’idée d’une fécondation in vitro de l’ovule et du sperme des parents, qui seraient ensuite implantés dans l’utérus de la belle-sœur, a séduit la famille tissée serrée.

Une telle procédure est permise au Québec si la porteuse a au moins 21 ans et n’est pas rémunérée. Un projet de loi pour légaliser la rémunération des mères porteuses est par ailleurs attendu à Ottawa pour le mois de mai prochain.

Jean-Sébastien Cloutier considère que légaliser la rémunération rendrait la procédure encore plus difficilement abordable chez les familles à faibles revenus, car elles devraient aussi payer la porteuse. Il estime aussi que la loi devrait être ajustée pour que, si la rémunération est légale, la mère porteuse doive nécessairement remettre l’enfant aux parents d’intention, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Arrêter de fumer

M. Cloutier a fait promettre certaines choses à sa sœur, comme d’arrêter de fumer pendant la grossesse et de bien s’alimenter, ce que la femme de 28 ans a accepté.

Aucun contrat n’a été signé et tout repose sur la confiance. De toute façon, les contrats pour les mères porteuses n’ont pas de poids légal au Québec.

«Je me sens encore capable d’être père. Zacharie ne sera jamais remplacé, mais il faut continuer à vivre. Je ne me vois pas passer ma vie à être triste et Sara mérite d’être maman à nouveau», résume Jean-Sébastien Cloutier.

Le couple a lancé une campagne GoFundMe permettant d’amasser près de 500 $.

Grâce à cette somme et aux efforts qu’ils ont déployés pour trouver l’argent, ils sont maintenant tout près d’avoir les 8000 $ minimums nécessaires pour la procédure chez Ovo.La mère porteuse a le droit de garder l’enfant

La mère légale de l’enfant est celle qui accouche et non celle qui a fourni l’ovule dans le cas d’un recours à une mère porteuse, selon la loi.

Sara Campeau devra donc aller devant le juge pour adopter l’enfant que mettra au monde sa belle-sœur.

Au Québec, le dernier mot revient toujours à la mère porteuse, qui peut choisir de garder l’enfant à tout moment. Rien ne la contraint à remettre l’enfant en adoption à la femme qui lui a fourni son ovule. Si tel est le cas, la donneuse d’ovule n’a pas de recours possibles.

D’ailleurs, plusieurs Québécoises l’ont appris à leurs dépens.

Il s’agit d’une autre des raisons pour lesquelles Jean-Sébastien Cloutier a accepté l’offre de sa sœur de porter son futur bébé.

«Une des tantes de ma conjointe a fait appel à une mère porteuse qui a choisi de garder l’enfant. Ça m’inquiétait beaucoup. Ma sœur a déjà quatre enfants et je sais très bien qu’elle n’en veut pas d’autres», dit-il.

Refus d’adopter

La femme dont l’ovule a été fécondé peut aussi choisir de ne pas adopter l’enfant pour diverses raisons comme un handicap ou une séparation. Dans ce cas, la mère porteuse doit le garder ou le donner pour adoption à d’autres parents.

Même un contrat en bonne et due forme n’y changerait rien, selon le professeur en droit constitutionnel et en droit de la famille à l’Université McGill Robert Leckey.

«Il n’y a pas un arrangement contraignant qui peut être fait entre les parents d’intention et la femme qui porte l’enfant. Le Code civil déclare la nullité absolue du contrat de gestation pour autrui», explique-t-il.

Il estime que le législateur devrait se mettre à jour pour mieux encadrer cette pratique.Des cas en justice

20 000 $ pour porter l’enfant

Un couple de Québécois paie 20 000 $ à une femme trouvée sur internet pour qu’elle soit mère porteuse.

La femme qui a accouché n’a pas signé l’acte de naissance de l’enfant. Seul le père l’a fait.

Aucun contrat n’est signé, car le couple sait qu’il n’aurait aucun effet légal.

Le père consent à l’adoption de son enfant par sa conjointe, mais la femme qui a accouché ne l’a pas fait.

Le couple plaide devant le juge que l’adoption par la conjointe est pour le bien de l’enfant.

Le juge Michel Dubois refuse l’adoption, car il mentionne que cela doit être fait dans l’intérêt de l’enfant et en respectant la loi. La mère porteuse n’a pas respecté la loi en ne signant pas l’acte de naissance et en étant payée pour porter l’enfant.

La mère porteuse n’a pas signé

Un couple homosexuel fait affaire avec une mère porteuse qui n’a reçu aucune rémunération pour porter l’enfant.

Seul le père signe l’acte de naissance. La mère porteuse n’apparaît pas sur le document.

Le conjoint du père demande à la cour d’adopter l’enfant.

Le père a signé un consentement à l’adoption, mais pas la mère porteuse.

Le couple plaide l’intérêt de l’enfant pour convaincre le juge de permettre l’adoption.

Selon les avocats du couple et celui de l’enfant, comme la filiation maternelle n’est pas reconnue, le consentement de la mère porteuse n’est pas nécessaire à l’adoption.

La mère porteuse témoigne avoir accouché et ne pas vouloir s’occuper de l’enfant.

La juge Doris Thibault refuse l’adoption par le conjoint. «Cet enfant a une mère, la mère porteuse, et il faut que celle-ci puisse consentir à l’adoption après la naissance de l’enfant», écrit-il dans le jugement.

Avec une Thaïlandaise

Un couple de Québécois fait affaire avec une mère porteuse en Thaïlande.

L’ovule de la Québécoise est fécondé par le sperme de son conjoint et implanté dans l’utérus de la Thaïlandaise, qui accouche de jumeaux.

Un contrat avant la naissance des enfants a été signé.

Le couple a payé 27 000 $ à l’agence, mais rien directement à la mère porteuse.

La femme qui a accouché n’a pas signé de consentement à l’adoption. Seulement le père l’a fait.

La Procureure générale du Québec demande à la cour de refuser le droit à l’adoption, car le contrat porte atteinte aux principes de non-instrumentalisation du corps de la femme.

Le couple n’a pu revenir au Québec avec les enfants avant que le contrat soit traduit en thaïlandais et que la mère porteuse le signe à nouveau.

Le juge Pierre Hamel accepte que la conjointe du père adopte les enfants, même si la femme qui a accouché n’a pas signé de consentement à l’adoption.

Selon le juge, les engagements pris par cette femme avant et après la naissance des enfants ainsi que les intérêts des enfants priment.