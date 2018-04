Miriam de passe en finale grâce à la chanson de l'heure

Miriam Baghdassarian s’est attaquée à la chanson du moment pour la demi-finale de La Voix: Il est où le bonheur, du chanteur français Christophe Maé.

Cette pièce lui a porté chance, puisque la jeune candidate, qui apprenait toujours le français lorsqu'elle s'est présentée aux Auditions à l'aveugle, est devenue la finaliste de l’équipe de Lara Fabian.

Elle a reporté 76% du vote populaire, ne laissant aucune chance à son rival, Félix Lemelin.

Ce dernier avait choisi de reprendre la chanson When we were young de la chanteuse britannique Adele.