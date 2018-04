Noyan: une ferme laitière de 4e génération part en fumée

Plus d’une centaine de bêtes ont péri dans un violent incendie qui a rasé le bâtiment principal d’une ferme laitière de Noyan, en Montérégie.

Plusieurs dizaines de pompiers de Noyan et de municipalités voisines ont dû accourir pour combattre l’incendie à la ferme Philidor inc., située sur le chemin de la 4e-Concession.

Contacté par TVA Nouvelles, le propriétaire de la ferme de 4e génération, Louis Leduc, est complètement soufflé.

«J’ai été réveillé à deux heures du matin et il y avait le feu à la grandeur, a indiqué Louis Leduc, propriétaire de la ferme, en entrevue à TVA Nouvelles. Il n’y avait plus rien à faire. C’était à mes grands-parents et là, c’est la quatrième génération qui partait, mes fils allaient reprendre la ferme.»

Les causes exactes de l’incendie sont toujours inconnues. Une enquête va été ouverte.

Pascal Girard/AGENCE QMI

L’agriculture fournit près de 20 % des emplois dans la municipalité de Noyan, qui compte 1357 habitants.