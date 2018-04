Reine du bal et transgenre

Une adolescente transgenre a réalisé un de ses nombreux rêves en devenant la reine du bal de son école de Milwaukee au Wisconsin. Un événement important pour celle qui a passé des années à vivre avec un certain mal-être.

Nikko Nelson n'en revenait pas lorsque son amie lui a annoncé la bonne nouvelle. «Elle est venue me voir et m'a dit "Tu vas être la reine du bal" et je lui demandais si elle était sérieuse», raconte-t-elle.

C'est un rêve pour Nikko qui a dû se battre pour accepter qui elle est vraiment, et ce, depuis qu'elle était petit garçon.

«Je n'ai pas réalisé que je voulais être une fille, j'ai juste remarqué que j'avais des amies filles et que je participais aux activités de filles», ajoute-t-elle.

C'est au secondaire que Nikko a décidé d'en parler avec ses parents. «C'était avant Caitlyn Jenner, c'était avant que ça soit aux nouvelles. Nikko nous a éduqués sur la question», explique sa mère.

Ses parents et ses amis l'ont toujours appuyée. Toutefois, elle dit que certains garçons à l'école ne semblent pas vouloir lâcher le morceau.

«Mon amie a publié une photo sur Snapchat en disant de voter pour moi comme reine du bal. Ils ont commenté en disant "Veux-tu dire roi?"» de dire Nikko.

Mais rien de cela ne va l'empêcher de suivre sa route. «Je me vois comme une personne normale, mais en même temps, je sais que j'ai un petit quelque chose de différent. Je n'ai pas été élue reine parce que je suis transgenre, mais parce que je suis Nikko Nelson», conclut-elle.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus