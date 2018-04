Roch Voisine a lancé la demi-finale de La Voix en grand, dimanche soir, en reprenant ses plus grands succès aux côtés des huit derniers candidats de la compétition.

Avant d’entonner son plus récent «hit» radio Tout me ramène à toi, le chanteur a fait un cadeau à la foule et aux téléspectateurs: il a interprété l’indémodable chanson Hélène.

Pour ce grand succès, Roch Voisine était accompagné des demi-finalistes féminines Yama, Karine et Miriam.