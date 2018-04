Un chien aveugle et son compagnon guide séparés par leur nouvelle propriétaire

OJ, un teckel de 12 ans aveugle, et Blue Dozer, un pitbull de 6 ans, sont inséparables. Et pour cause : l’aîné est aveugle et l’autre le guide au quotidien.

Voyez le reportage en anglais de la chaîne américaine CNN dans la vidéo ci-dessus

Ils vivaient ensemble depuis trois ans dans un refuge pour animaux de Richmond, en Virgine, quand quelqu’un les a finalement adoptés, a rapporté CNN.

La nouvelle propriétaire devait toutefois respecter une règle : les garder ensemble, comme le vieux teckel a besoin de son compagnon à quatre pattes pour vivre.

«Quand elle est partie dimanche dernier, on pensait que c’était une adoption réussie», mentionne le coordonnateur de l’organisme, Robin Young.

Mais deux jours plus tard, un bénévole les avertit : il a vu une annonce pour un vieux teckel aveugle en adoption dans un autre refuge pour animaux, qui ressemblait à OJ.

Grâce à sa micropuce, ils ont déterminé qu’il s’agissait bel et bien du chien qu’ils venaient de donner en adoption.

«J’en ai eu mal à l’estomac», raconte M. Young.

Le centre de Richmond a finalement pu récupérer OJ. L’organisme a aussi réussi à convaincre la femme de leur redonner son compagnon.

«Elle l’avait redonné en adoption parce qu’il mordait, ce qui est prévisible quand un vieux chien aveugle arrive dans une nouvelle maison», explique M. Young.

Les deux compagnons poilus sont maintenant réunis, et bien heureux de pouvoir cohabiter. Le refuge compte laisser à OJ et à Blue Dozer quelques semaines pour décompresser avant de tenter de leur trouver une nouvelle famille pour la paire.